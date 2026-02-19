La expectativa por el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios en la Sudamericana 2026 es enorme. Se trata de una eliminatoria a partido único que definirá el futuro internacional de dos de los equipos más importantes del FPC. Del lado del verdolaga, ya sabe que no podrá contar con uno de sus jugadores más influyentes: Edwin Cardona.

A pocas semanas del compromiso en el Atanasio Girardot, vale la pena recordar la razón de esa ausencia. No es una lesión ni una decisión técnica. Se trata de una sanción disciplinaria que viene desde la Copa Libertadores 2025 y que todavía está vigente.

Edwin Cardona expulsado ante Sao Paulo: el origen de la sanción

La historia se remonta a agosto de 2025, cuando Atlético Nacional visitó a Sao Paulo FC por los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese partido, Cardona fue expulsado tras un festejo polémico en la cara del defensor venezolano Nahuel Ferraresi.

El mediocampista celebró el gol de penalti de Alfredo Morelos con un gesto que el árbitro consideró provocador. La acción derivó en tarjeta roja y una sanción posterior por parte de Conmebol. Atlético Nacional terminó eliminado en esa serie y, al no volver a disputar partidos internacionales ese año, la sanción quedó pendiente.

Código Disciplinario Conmebol y traslado de sanciones

El numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de Conmebol establece que las suspensiones se trasladan a la siguiente competencia internacional oficial.

Esto significa que, aunque la expulsión ocurrió en Libertadores, la sanción debe cumplirse en el próximo torneo Conmebol que dispute el jugador. En este caso, el duelo de Sudamericana frente a Millonarios. Por eso, Edwin Cardona no estará disponible en el partido del 4 de marzo en el Atanasio Girardot.

Atlético Nacional vs Millonarios: eliminatoria clave sin Cardona

El partido ante Millonarios es uno de los más importantes del semestre para Atlético Nacional. Se trata de un duelo directo por la clasificación internacional y con gran carga histórica.

Sin Cardona, el equipo dirigido por Diego Arias pierde creatividad, balón parado y experiencia en partidos decisivos. El mediocampista ha sido uno de los referentes ofensivos del equipo, con participación en goles, asistencias y liderazgo en el mediocampo.

El antecedente del festejo polémico de Edwin Cardona en Libertadores

El festejo ante Ferraresi generó debate en su momento. Algunos lo consideraron una reacción emocional en un partido de alta tensión; otros, una provocación innecesaria.

Lo cierto es que el árbitro aplicó el reglamento y Conmebol ratificó la sanción. El episodio marcó el cierre internacional de Nacional en Libertadores 2025. Ese mismo hecho termina afectando ahora la preparación para Sudamericana.

La importancia del partido para el proyecto de Diego Arias en Atlético Nacional

Atlético Nacional vive un momento de reconstrucción deportiva con Diego Arias. El club busca volver a competir en torneos internacionales con protagonismo. La eliminatoria ante Millonarios es clave para ese objetivo. Clasificar significaría avanzar en el torneo y mantener la ilusión continental.

El caso de Edwin Cardona muestra cómo las sanciones internacionales pueden extenderse en el tiempo. Aunque el jugador siguió compitiendo en Liga BetPlay y Copa BetPlay, la suspensión quedó pendiente hasta el siguiente torneo Conmebol.

Por reglamento, no existe excepción. Debe cumplirse en el próximo partido internacional oficial. Por eso, Atlético Nacional tendrá que afrontar uno de sus duelos más importantes del año sin uno de sus referentes.

Expectativa por el duelo internacional en el Atanasio Girardot: clásico del FPC

El partido entre Atlético Nacional y Millonarios promete un ambiente intenso en Medellín. Es un clásico del fútbol colombiano con historia en torneos internacionales.

Sin Edwin Cardona, el equipo verdolaga buscará alternativas para mantener su nivel competitivo y avanzar en la Sudamericana. La sanción del mediocampista se convierte en un factor determinante en la previa de un partido que puede marcar el rumbo internacional de Atlético Nacional en 2026.