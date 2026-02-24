Atlético de Madrid recibe al Club Brujas en el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League, en un cruce que llega completamente abierto tras el vibrante empate en Bélgica. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de una noche clave en la temporada rojiblanca.
El encuentro se disputará el martes 24 de febrero desde las 18:45 en España y las 12:45 en Colombia. Con más de 70 mil aficionados en las tribunas, el equipo dirigido por Diego Simeone buscará hacer valer la localía para asegurar el pase a la siguiente ronda ante un Brujas que ya demostró capacidad ofensiva.
Champions League: dónde ver Atlético de Madrid vs Brujas en TV y online
La transmisión del compromiso estará disponible en diferentes señales internacionales.
España
- Movistar Liga de Campeones por Movistar Plus+ (60)
- Orange TV (115)
Colombia y resto de Sudamérica
- ESPN en TV
- DISNEY+ PREMIUM en streaming
México
- FOX One
- TNT Sports
- HBO Max
Estados Unidos
- Paramount+
- DAZN
- CBSSN
- Fubo Sports.
A qué hora es Atlético de Madrid vs Brujas de la Champions, país por país
El duelo se jugará en horario europeo de tarde-noche y en la franja del mediodía en gran parte de América:
- España: 18:45
- Bélgica: 18:45
- Italia: 18:45
- Colombia: 12:45
- Perú: 12:45
- Ecuador: 12:45
- México (CDMX): 11:45
- Argentina: 14:45
- Chile: 14:45
- Estados Unidos (ET): 12:45
- Estados Unidos (PT): 9:45.
Dónde se juega el partido de Atlético de Madrid este martes en Liga de Campeones
El compromiso se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, estadio con capacidad para más de 70 mil espectadores. Es la casa del Atlético de Madrid y uno de los escenarios más modernos del fútbol europeo. El ambiente rojiblanco será determinante en una eliminatoria que quedó igualada tras el primer encuentro.
Cómo terminó el partido de ida entre Brujas y Atlético de Madrid
El duelo de ida se jugó en Bélgica y finalizó con empate 3-3 en un encuentro lleno de emociones. Por el Club Brujas marcaron Raphael Onyedika, Nicolo Tresoldi y Christos Tzolis. Para el Atlético de Madrid anotaron Julián Álvarez, Ademola Lookman y un gol en propia puerta de Joel Ordóñez. El resultado dejó la serie completamente abierta y trasladó toda la presión al Metropolitano.
Probables alineaciones de Atlético de Madrid y Club Brugge
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Álex Baena; Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Club Brujas: Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Hans Vanaken, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Mamadou Diakhon, Christos Tzolis; Nicolo Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Ficha del partido Atlético de Madrid vs Club Brujas
Competición: Playoffs de la UEFA Champions League
Fecha: Martes 24 de febrero
Hora: 18:45 (España) – 12:45 (Colombia)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Capacidad: Más de 70.000 espectadores
Resultado de ida: Brujas 3-3 Atlético de Madrid
Entrenadores: Diego Simeone (Atlético) – Ivan Leko (Brujas).