La Champions League suele ofrecer historias que quedan grabadas en la memoria del fútbol europeo. Algunas por actuaciones heroicas, otras por goles decisivos y, en ocasiones, por episodios inesperados que se vuelven virales en cuestión de minutos. En el duelo entre Tottenham y Atlético de Madrid por los octavos de final, ocurrió una de esas situaciones difíciles de creer.

El protagonista fue Antonín Kinsky, arquero del Tottenham Hotspur, quien comenzó el partido como titular pero terminó viviendo una de las noches más complicadas de su carrera. En apenas 16 minutos recibió tres goles, protagonizó dos errores que facilitaron anotaciones rivales y terminó siendo reemplazado por decisión del entrenador Igor Tudor. Una secuencia de hechos que rápidamente recorrió el mundo del fútbol y que así se vio en ESPN:

Tottenham visitó al Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League con la intención de sacar un resultado competitivo en una de las plazas más exigentes del fútbol europeo. Para ese compromiso, el entrenador Igor Tudor sorprendió con la elección del arquero titular.

La decisión fue darle la responsabilidad del arco a Antonín Kinsky, joven guardameta checo de 22 años que llegó al club londinense a comienzos de 2025. Aunque el Tottenham cuenta con el italiano Guglielmo Vicario, Tudor apostó por Kinsky para este partido de alto nivel.

El estadio Metropolitano fue el escenario de su titularidad en un duelo que prometía intensidad desde el inicio. El Atlético de Madrid comenzó presionando alto y generando peligro en los primeros minutos, obligando al Tottenham a defender cerca de su portería. Fue en ese contexto donde se produjo el primer momento decisivo del partido.

El primer error de Kinsky que terminó en gol del Atlético de Madrid

El encuentro apenas llevaba 6 minutos cuando ocurrió la primera jugada que marcaría la noche del arquero del Tottenham. En una acción ofensiva del Atlético de Madrid, Kinsky intentó reaccionar ante un remate dentro del área. Sin embargo, el arquero perdió el equilibrio en el momento clave. El resbalón le impidió intervenir correctamente y el balón quedó suelto en una zona peligrosa.

El rival aprovechó de inmediato la oportunidad y la jugada terminó en el primer gol del Atlético de Madrid. Fue una acción desafortunada que puso rápidamente al Tottenham en desventaja y dejó expuesto al joven guardameta en un escenario de máxima exigencia. El gol cambió el ritmo del partido. El equipo español tomó confianza y el conjunto inglés se vio obligado a reorganizarse para evitar que la diferencia aumentara.

Segundo blooper de Antonín Kinsky y gol de Julián Álvarez

El momento más complicado para Kinsky llegó pocos minutos después. El Tottenham intentaba salir jugando desde el fondo para recuperar el control del partido, pero la acción terminó en otra jugada desafortunada.

A los 15 minutos, el arquero recibió un pase de un compañero con la intención de iniciar una salida limpia desde su área. Al momento de controlar el balón e intentar cederlo nuevamente a un defensor, volvió a resbalar.

El error fue determinante. El balón quedó en una posición ideal para Julián Álvarez, quien no desaprovechó la oportunidad y definió para marcar el tercer gol del Atlético de Madrid. La jugada generó sorpresa tanto en el estadio como en las transmisiones del partido. En apenas un cuarto de hora, el Tottenham ya había recibido tres goles y dos de ellos estuvieron directamente relacionados con errores del arquero checo.

Igor Tudor reemplazó a Kinsky tras solo 16 minutos en Champions

Ante lo que estaba sucediendo en el partido, el entrenador Igor Tudor decidió actuar rápidamente. El técnico del Tottenham tomó una determinación poco común en el fútbol profesional. Apenas 16 minutos después del inicio del encuentro, decidió sustituir al arquero titular. Antonín Kinsky dejó el campo y en su lugar ingresó el italiano Guglielmo Vicario.

Los cambios de arquero tan temprano en un partido son extremadamente raros, especialmente en partidos de eliminación directa de la Champions League. Sin embargo, el desarrollo del encuentro llevó al entrenador a tomar esa decisión para intentar estabilizar al equipo. El episodio rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios deportivos. Las imágenes de los resbalones del arquero comenzaron a circular en distintas plataformas, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la jornada europea.

Quién es Antonín Kinsky, arquero checo del Tottenham Hotspur

Más allá de lo ocurrido en este partido, Antonín Kinsky es un arquero con una trayectoria interesante dentro del fútbol europeo. Nació en República Checa y a sus 22 años ya había logrado dar el salto a una de las ligas más competitivas del mundo.

Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dio en Dukla Praga y posteriormente en Slavia Praga. Durante su proceso de formación también pasó por préstamos en clubes como Vyskov y Pardubice, donde acumuló experiencia en el fútbol checo.

El gran salto de su carrera llegó a comienzos de 2025, cuando Tottenham Hotspur decidió ficharlo. El club inglés pagó aproximadamente 12 millones y medio de libras por su transferencia y firmó con él un contrato por seis temporadas y media, mostrando confianza en su proyección.

Kinsky es arquero de la Selección de República Checa

Kinsky también ha tenido presencia constante en las selecciones juveniles de República Checa y desde octubre de 2024 forma parte de la selección mayor de su país.

Además, su historia tiene un fuerte vínculo familiar con el fútbol internacional. Es hijo de Antonín Kinsky, exarquero de la selección checa que fue campeón de la Primera División de su país y que también integró el plantel nacional en la Eurocopa 2004.

Ese legado futbolístico y su crecimiento en el fútbol europeo explican por qué Tottenham apostó por él como un arquero de futuro. Sin embargo, lo ocurrido en el partido de Champions League ante Atlético de Madrid se convirtió en una de las historias más inesperadas y comentadas de la jornada continental.