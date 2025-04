El debut de América de Cali jugando de local en la Sudamericana será ante un Corinthians que llega con un par de bajas significativas en su plantel. El duelo en el Pascual Guerrero lo afrontarán sin Memphis Depay e Igor Coronado, dos futbolistas habitualmente titulares en el equipo que dirige Ramón Díaz.

La información respecto a ellos apunta a que aún no se recuperan de molestias sufridas en un partido reciente ante Vasco da Gama, así que no serán arriesgados y no viajarán a Cali para el encuentro internacional. Así lo determinó el cuerpo técnico por recomendación del departamento médico del club.

Memphis Depay, afuera del partido ante América de Cali

Luego de que tanto Memphis Depay como Igor Coronado fueran sometidos a pruebas este domingo, cuando el plantel regresó al CT Joaquim Grava, el comité técnico y el departamento médico decidieron preservarlos. Jugaron el sábado, salieron golpeados y ahora tendrán tiempo de recuperación.

Memphis tiene un problema en su tobillo derecho debido al golpe que recibió en la primera mitad del partido ante el Vasco. Igor Coronado no podrá jugar debido a una lesión en el hombro izquierdo.

Más bajas de Corinthians para enfrentar a América de Cali

Además de la dupla, Corinthians no contará en Cali con el portero Hugo Souza (lesión en el músculo recto femoral del muslo derecho), el defensa Gustavo Henrique (molestias en el muslo derecho), el lateral Fabrizio Angileri (lesión muscular en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo) y el mediocampista Rodrigo Garro (tratamiento por tendinopatía rotuliana de la rodilla derecha en España).

Convocados de Corinthians para enfrentar a América de Cali

Arqueros: Matheus Donelli, Felipe Longo y Kaue.

Matheus Donelli, Felipe Longo y Kaue. Defensores: Félix Torres, André Ramalho, Cacá, Joao Pedro, Matheuzinho, Matheus Bidu, Mana y Hugo.

Félix Torres, André Ramalho, Cacá, Joao Pedro, Matheuzinho, Matheus Bidu, Mana y Hugo. Mediocampistas: Maycon, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Ryan, Dieguinho, José Martínez y Alex Santana.

Maycon, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Ryan, Dieguinho, José Martínez y Alex Santana. Delanteros: Yuri Alberto, Ángel Romero, Héctor Hernández, Kayle, Talles Magno y Gui Negao.

Cuándo es el partido entre América de Cali y Corinthians

Es partido de la Fecha 2 en el Grupo C de la Conmebol Sudamericana 2025, programado para disputarse el martes 8 de abril a las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero. Será el debut de local en la competencia para el cuadro escarlata que ganó en la Fecha 1 siendo visitante (1-3 a Racing de Montevideo).

Posiciones del Grupo C en la Sudamericana

América de Cali: 3 puntos (+2) Huracán: 3 puntos (+1) Corinthians: 0 puntos (-1) Racing de Montevideo: 0 puntos (-2).

Así se jugará la Fecha 2 en el Grupo C

Martes 8 de abril