América de Cali vuelve a escena este miércoles en la Copa Sudamericana 2026, esta vez en condición de local en el estadio Pascual Guerrero, por la segunda fecha del Grupo A. El conjunto escarlata recibe a Alianza Atlético de Sullana en un duelo que promete intensidad, ante un rival que llega con una idea clara: cerrar espacios, defender en bloque medio-bajo y explotar la velocidad en transición para golpear a su rival.

América de Cali vs Alianza Atlético: canales de televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Colombia, Perú y Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil y Uruguay: 11:00 p.m.

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América necesita reaccionar en casa

El equipo dirigido por David González llega a este compromiso con la obligación de mejorar su imagen y sumar de a tres. En su debut en la Sudamericana, el cuadro vallecaucano igualó 1-1 ante Macará en Ecuador, en un partido donde dejó más dudas que certezas.

Ese resultado lo deja en una posición intermedia dentro del grupo, en una zona donde cada punto empieza a ser determinante. Más allá del empate, lo que preocupa es el rendimiento colectivo, especialmente en la generación de juego ofensivo.

Bajas sensibles y ajustes obligados

Uno de los golpes más duros para América de Cali es la ausencia de Mateo Castillo, pieza importante en el esquema titular. El mediocampista sufrió un “trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado 1”, según el parte médico oficial, lo que lo deja fuera de este compromiso.

Ante este panorama, el cuerpo técnico apostará por el juvenil Luis Miguel Mina, quien ya tuvo minutos en el duelo anterior y será el encargado de asumir esa responsabilidad en el mediocampo.

Además, el entrenador analiza realizar otra modificación en busca de mayor profundidad por las bandas. El bajo nivel mostrado por Darwin Machís abre la puerta para el ingreso de Jhon Murillo, quien ha sido probado en los entrenamientos recientes y podría aportar desequilibrio en el uno contra uno.

Un grupo parejo y sin margen de error

El Grupo A de la Copa Sudamericana ha tenido un arranque equilibrado. Alianza Atlético también debutó con empate 1-1 en casa frente a Tigre, lo que deja a todos los equipos con la necesidad de empezar a marcar diferencias cuanto antes.

El conjunto peruano llega con un plan claro: orden defensivo y velocidad en ataque. Su propuesta apunta a aprovechar cualquier error del América, que en los últimos partidos ha mostrado fragilidad en transiciones defensivas.

Obligación de sumar para seguir en carrera

Los números recientes no acompañan al equipo escarlata. En sus últimos cinco partidos, apenas ha conseguido una victoria, sumando además dos empates y dos derrotas, una racha que enciende las alarmas.

Por eso, este compromiso en casa se presenta como una oportunidad clave para recuperar confianza, reencontrarse con su juego y posicionarse mejor en la tabla del grupo.

América no solo necesita ganar por puntos, sino también por sensaciones. Ante su gente, está obligado a dar un golpe de autoridad que le permita encaminar su camino en el torneo continental.