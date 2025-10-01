Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín se verán las caras este miércoles 1 de octubre de 2025 en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Colombia. La serie está a favor del cuadro cardenal tras imponerse 1-2 en el Atanasio Girardot y ahora, en la fría noche bogotana, esperan sellar su clasificación a semifinales ante su hinchada.

El entusiasmo es total en la afición roja, que colmará las graderías de su casa provisional. Santa Fe, actual campeón de la Liga BetPlay Dimayor, busca avanzar también en la Copa para soñar con un histórico doblete en 2025.

Santa Fe vs Medellín: repasa Dónde Ver HOY la Copa BetPlay

Partido: Independiente Santa Fe vs Medellín

Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025

Hora: 8:00 p.m.

Certamen: Cuartos de Final de la Copa BetPlay – Partido de vuelta

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Árbitro: Diego Ulloa Angulo

Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Santa Fe quiere ratificar su ventaja

El Expreso Rojo dio un golpe de autoridad en Medellín al remontar el marcador con goles de Cristian Mafla y Hugo Rodallega, luego de que Brayan León Muñiz adelantara al DIM. Esa victoria 1-2 le permite llegar con ventaja y confianza al duelo en Techo, donde esperan liquidar la serie.

El equipo bogotano ya no cuenta con el uruguayo Jorge Bava como entrenador, pues presentó su renuncia tras el triunfo en la ida. En su lugar asumió de manera interina Francisco López, quien debutó con un importante triunfo en casa 3-0 sobre Equidad en Liga.

DIM, obligado a reaccionar en Bogotá

El Poderoso de la Montaña llega presionado por revertir la serie en condición de visitante. No podrán contar con Brayan León, expulsado en la ida tras un polémico incidente con Marcelo Meli, que le costó tres fechas de sanción según la Dimayor. Su reemplazo más probable es Mender García, acompañado de Francisco Fydriszewski en el ataque.

La baja de León dejó molestia en la interna del club, ya que su actitud fue considerada perjudicial para el equipo en un momento clave.

Pese a ello, León Muniz podría jugar este miércoles el partido de vuelta de Copa contra Santa Fe en caso que el DT Alejandro Restrepo así lo disponga; toda vez que Juan David Arizala se encuentar en este momento con la Selección Colombia que participa en el Mundial Sub-20, y por reglamento habilita legalmente a Brayan León Muniz.

Posibles alineaciones

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Cristian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yílmar Velásquez; Santiago Mosquera, Hugo Rodallega y Omar Fernández.

DT: Francisco López

Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, José Ortíz, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Jarlan Barrera; Mender García y Francisco Fydriszewski.

DT: Alejandro Restrepo