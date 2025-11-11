El nombre de Nicolás Benedetti vuelve a sonar con fuerza en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Tras 7 años de carrera en la Liga MX, el volante creativo colombiano finalizará su contrato con Mazatlán FC a finales de 2025 y no renovará, por lo que quedará en condición de agente libre. Esta situación abre la puerta a su regreso al país.

Y ante esa posibilidad, ya hay un equipo del Fútbol Profesional Colombiano que se mueve: Junior de Barranquilla. El cuadro rojiblanco dio el primer paso y tiene en la mira al exjugador del Deportivo Cali como uno de sus posibles refuerzos para la próxima temporada. La historia recién comienza, pero ya despierta expectativa.

Nicolás Benedetti será agente libre tras su paso por Mazatlán

Benedetti, de 28 años, cierra un ciclo de 7 temporadas en el fútbol mexicano, al que llegó en 2019 luego de brillar con Deportivo Cali. Primero jugó para Club América, donde disputó 52 partidos oficiales y marcó 8 goles con 4 asistencias. Posteriormente pasó a Mazatlán FC, donde encontró continuidad y se consolidó como titular indiscutido.

En su etapa con Mazatlán, suma 91 partidos jugados, con 18 goles y 16 asistencias, siendo uno de los mediocampistas más productivos del equipo. Sin embargo, su vínculo contractual termina en diciembre de 2025 y ya fue confirmado que no renovará, por lo que quedará en condición de agente libre, una ventaja importante para los clubes interesados.

Junior de Barranquilla se adelanta por Benedetti

Según versiones recogidas desde Barranquilla, Junior ya inició contactos con el entorno de Nicolás Benedetti. El club ve con buenos ojos su regreso al país, especialmente por tratarse de un jugador con experiencia internacional y sin necesidad de pagar cláusula de salida.

Los acercamientos están en fase preliminar, pero Junior tomó la delantera en la carrera por ficharlo. El club atlántico busca reforzar su zona ofensiva de cara a la temporada 2026, y Benedetti encaja en el perfil de jugador creativo, con visión y llegada al área rival. Su posible llegada sería un golpe de mercado.

Nicolás Benedetti en el FPC solo jugó con Deportivo Cali

Antes de su paso por el fútbol mexicano, Benedetti fue una de las grandes figuras del Deportivo Cali. Debutó en 2015 y rápidamente llamó la atención por su talento, pegada y madurez táctica. Estuvo cuatro años en el equipo vallecaucano antes de dar el salto al exterior.

Desde entonces no ha vuelto a jugar en Colombia, por lo que su regreso representaría también una vuelta a los estadios donde se formó como profesional. Aunque no ha trascendido si el Deportivo Cali también está interesado en repatriarlo, lo cierto es que Junior lleva la delantera en los diálogos.

Lo que podría aportar Benedetti al fútbol colombiano

A sus 28 años, Nicolás Benedetti llega a una etapa de madurez futbolística. Su paso por América y Mazatlán le permitió competir en ligas de alta exigencia, participar en torneos internacionales y adaptarse a diferentes estilos de juego. Ese recorrido lo convierte en una alternativa valiosa para cualquier club del FPC.

Además de su aporte en asistencias y goles, su perfil técnico, su visión de juego y su inteligencia táctica lo hacen un jugador con capacidad para liderar la ofensiva de equipos que buscan protagonismo. En Junior, por ejemplo, podría ser un socio ideal para el ataque que ya se tiene.

Las negociaciones que vendrían por Nicolás Benedetti

Aunque todavía no hay una oferta formal por parte de Junior, el hecho de que Benedetti quedará libre a fin de año permite que las partes comiencen a negociar sin presiones ni intermediarios. Es una ventaja para el club colombiano, que podrá plantear un proyecto deportivo atractivo y competitivo.

Resta saber si otros equipos del país o del exterior entrarán en la puja por el jugador. Por ahora, Junior es el primero en manifestar interés, y todo indica que la historia de Benedetti en el mercado de fichajes será una de las más relevantes en el cierre de 2025.

El regreso del Benedetti al fútbol colombiano está en marcha. El desenlace, como siempre, lo marcarán los próximos movimientos en un mercado que ya empieza a tomar ritmo.