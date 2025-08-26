Junior de Barranquilla quiere lavarse la cara esta noche ante su hinchada después de la dura caída 3-0 frente a Millonarios en Bogotá por la Liga. El equipo rojiblanco tiene revancha inmediata en los octavos de final de la Copa BetPlay, donde recibirá al Atlético FC de Cali, elenco que milita en la Segunda División del fútbol colombiano. La gran novedad es que el compromiso podrá verse gratis en YouTube, lo que aumenta la expectativa entre los aficionados.

Dónde ver HOY EN VIVO al Junior FC en la Copa BetPlay

Partido: Junior FC vs Atlético FC

Junior FC vs Atlético FC Fecha: Martes 26 de agosto de 2025

Martes 26 de agosto de 2025 Hora: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Certamen: Octavos de final Copa BetPlay – Partido de ida

Octavos de final Copa BetPlay – Partido de ida Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Metropolitano de Barranquilla Árbitro: Mauricio Mercado Palencia

Mauricio Mercado Palencia Transmisión: Canal de YouTube de Win Sports

El reto del Junior tras la caída en Bogotá

El 3-0 sufrido en el Campín encendió las alarmas en el juniorismo. Aunque el equipo conserva el liderato en la Liga Colombiana, el bajo nivel mostrado dejó preocupación por la falta de profundidad en ataque y los errores defensivos que Millonarios supo aprovechar. El técnico Alfredo Arias sabe que debe recomponer la imagen, devolver confianza y darle frescura a un plantel que no termina de convencer en su idea de juego.

En compromisos recientes frente a Atlético Huila, Envigado, Bucaramanga y Millonarios, Junior evidenció el mismo problema: poca creatividad y escaso desequilibrio. La ofensiva se ha mostrado imprecisa y vulnerable ante los planteamientos rivales, algo que genera ansiedad en una afición acostumbrada a exigir protagonismo y resultados.

Atlético FC, un rival de Segunda con ilusión

El Atlético FC llega desde la Primera B, donde ocupa la decimotercera casilla con apenas cinco puntos. Su plantilla está conformada en gran parte por jóvenes del Valle del Cauca que buscan mostrarse ante rivales de mayor peso. En siete partidos del semestre suma una victoria, dos empates y cuatro derrotas, lo que lo convierte en un contrincante modesto en los papeles, pero peligroso en el escenario copero.

Para el Junior de Barranquilla, avanzar en esta serie no solo es una obligación deportiva, sino también un respiro anímico tras las dudas recientes. El Metropolitano será testigo de un partido clave en el que los locales no tienen margen de error frente a un rival que llega sin nada que perder.