Junior de Barranquilla avanzó a los cuartos de final de la Copa BetPlay, pero lo hizo dejando muchas más dudas que certezas. La caída por 2-0 ante Atlético FC en el Pascual Guerrero (un equipo de la Segunda División), encendió las alarmas en el entorno tiburón, a pesar de la clasificación obtenida en los penales. El rendimiento fue tan pobre que el propio Alfredo Arias no se guardó nada al momento de dar su análisis.

El entrenador uruguayo habló con crudeza y sin rodeos tras el partido disputado en el estadio Pascual Guerrero. Aunque valoró el paso de ronda, dejó claro que lo que vio en el campo lo llenó de vergüenza. Su autocrítica se convirtió en el centro de atención tras una noche en la que Junior fue superado por un rival de menor categoría.

La derrota que opacó la clasificación de Junior en Copa BetPlay, para Alfredo Arias

En el papel, Junior llegaba como amplio favorito por su condición de ser uno de los mejores equipos de la actualidad en la Liga BetPlay, por enfrentar a uno que no está en el grupo de los 8 en el Torneo BetPlay y porque le había ganado el juego de ida por 2-0. Eso sí, en la cancha fue Atlético FC quien impuso condiciones. Con goles de Juan Esteban Escobar y Juan Bautista Farías, el equipo vallecaucano se impuso 2-0 y obligó la definición desde el punto penalti.

Ahí, la experiencia y el talento individual marcaron la diferencia, con una actuación destacada del arquero Jéfersson Martínez (atajó dos penaltis). Junior convirtió sus cuatro cobros y logró imponerse 4-1 en la tanda. Sin embargo, la sensación de papelón no se disipó con el pase a cuartos. El equipo mostró una versión muy lejana a la de un candidato al título, y eso fue lo que más pesó en el análisis posterior.

“Siento una inmensa vergüenza”, el mensaje directo de Arias

Con tono firme, Alfredo Arias fue contundente: “Lo único rescatable es que pasamos de fase. Siento una inmensa vergüenza. Acá le llaman pena”. Y agregó: “Felicitar al rival, que hizo lo que tenía que hacer: correr, luchar, esforzarse. Lo logró. Nosotros, por fortuna, en los penales tuvimos a Jéfersson Martínez y jugadores efectivos. Solamente por eso estamos en la siguiente ronda”.

El mensaje no dejó espacio para interpretaciones. Fue una autocrítica sin filtros que refleja el malestar interno por un desempeño que no estuvo a la altura de lo que representa Junior. Arias reconoció el esfuerzo del rival y asumió que su equipo fue superado en todas las líneas.

Una actuación que obliga a reaccionar al cuadro barranquillero

Aunque la clasificación permite seguir en competencia, la presentación dejó heridas. Para un equipo que pelea la Liga y busca el doblete en el semestre, este tipo de partidos pueden costar caro más adelante. La exigencia es alta y Arias lo dejó claro con sus palabras.

Junior ahora tendrá que corregir errores y recuperar su nivel competitivo. La autocrítica del DT podría marcar un punto de inflexión si el mensaje cala en el vestuario. Por ahora, la sensación que queda es que se avanzó, sí, pero con una vergüenza que no se oculta.

Qué sigue para Junior en la Copa BetPlay 2025

Junior con Alfredo Arias como DT jugó dos rondas del certamen. Ambas las superó a través de la tanda de penaltis y las dos fueron con equipos de Segunda División. Primero dejó en el camino a Atlético Huila en Neiva y ahora a Atlético FC en Cali. ¿Qué sigue? Viene la llave de cuartos de final en la que enfrentará al ganador de la llave entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. Ahora sí tendrá un rival de la Liga BetPlay.