América de Cali no logra salir de su mala racha. La derrota ante Atlético Bucaramanga en los octavos de final de la Copa BetPlay (1-0) extendió a seis los partidos consecutivos sin conocer la victoria, sumando Liga BetPlay, Conmebol Sudamericana y el certamen copero. Esta situación ha encendido las alarmas entre los hinchas y ha puesto bajo la lupa el proceso de Gabriel Raimondi, quien no esconde que el presente preocupa a todos dentro de la institución.

Con resultados que alejan al equipo de sus objetivos inmediatos y un nivel de juego que no termina de convencer, la presión crece sobre el proyecto del técnico argentino, que pese a todo, sigue contando con el respaldo de la dirigencia encabezada por Tulio Gómez.

Los seis partidos de América de Cali sin victorias

La sequía de triunfos de América de Cali se resume en una cadena de resultados negativos en todas las competencias:

Liga BetPlay: América de Cali 0-1 Deportes Tolima

América de Cali 0-1 Deportes Tolima Conmebol Sudamericana: América de Cali 1-2 Fluminense

América de Cali 1-2 Fluminense Liga BetPlay: Deportivo Pereira 2-1 América de Cali

Deportivo Pereira 2-1 América de Cali Conmebol Sudamericana: Fluminense 2-0 América de Cali

Fluminense 2-0 América de Cali Liga BetPlay: América de Cali 1-1 Atlético Nacional

América de Cali 1-1 Atlético Nacional Copa BetPlay: Atlético Bucaramanga 1-0 América de Cali

El único respiro cercano fue el triunfo 0-1 sobre Tigres en Copa BetPlay, pero desde entonces el equipo no ha vuelto a sumar de a tres.

Raimondi: autocrítica y realismo

Tras la caída en el juego de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay en Bucaramanga, Gabriel Raimondi habló sin rodeos sobre el difícil momento y sobre cómo él mismo vive la presión que supone dirigir a un club de la magnitud del América de Cali:

“Si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atento a la realidad. El equipo hace mucho que no gana. La presidenta y los dirigentes saben cómo trabajamos. Por eso siempre me renuevan la confianza, pero es normal que la ciudad y el equipo no estén tranquilos. Ni ellos ni nosotros. Cuando uno pierde o empata, como ha pasado en los últimos partidos, seguramente tratar de estar equilibrado para tomar las próximas decisiones. Es difícil estar tranquilo con respecto a lo que puede llegar a pasar en el próximo partido”.

El entrenador también lanzó un mensaje claro al grupo, apelando al carácter que exige vestir la camiseta roja:

“Este es un equipo muy grande para que nosotros tengamos algunas veces la actitud de pensar que no podemos remontar el partido. Hoy algunos chicos, ante un error, bajan mucho los brazos. Están sufriendo la situación. Este es un equipo demasiado grande para acostumbrarnos a perder. Tenemos que volver inmediatamente a la victoria el domingo porque este equipo no puede seguir perdiendo”.

Un presente que preocupa en América de Cali

El panorama en la Liga BetPlay tampoco es alentador. América ocupa los últimos lugares de la tabla con un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Los errores defensivos, la falta de contundencia y la desconexión en algunos tramos de los partidos han sido factores recurrentes que explican el presente.

En la Conmebol Sudamericana, la eliminación en los octavos de final ante Fluminense marcó el cierre del sueño internacional, con dos derrotas que evidenciaron las falencias del equipo frente a rivales de jerarquía; y ahora en Copa BetPlay, quedó dependiendo de una remontada en casa para seguir en competencia.

El respaldo de la dirigencia a Gabriel Raimondi

Pese a los números adversos, Gabriel Raimondi sigue contando con el respaldo de la directiva. Previo al partido ante Atlético Nacional del pasado fin de semana, Tulio Gómez, máximo accionista del club, ha reiterado que no habrá cambios en el banquillo por ahora, confiando en que el equipo pueda revertir la situación y recuperar el protagonismo en la Liga y en el remate de la Copa BetPlay.

El desafío, sin embargo, es enorme: cortar la mala racha y devolverle confianza a un plantel que, como reconoció el propio DT, está golpeado anímicamente por los últimos resultados.

Lo que viene para América de Cali

El próximo compromiso en Liga BetPlay (visitando a Alianza en Valledupar) será clave para intentar poner fin a la crisis y recuperar el rumbo. Raimondi sabe que una victoria no solo es necesaria en términos deportivos, sino también en lo emocional, para volver a conectar con una hinchada que exige resultados y que no tolera la falta de protagonismo.

El cuerpo técnico trabaja en fortalecer el aspecto mental del grupo y en ajustar detalles tácticos que han costado puntos importantes. Con el semestre en marcha y los objetivos en riesgo, el margen de error se ha reducido al mínimo.