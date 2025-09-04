América de Cali aseguró su lugar en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2025 con una remontada que le devolvió aire en medio de la crisis. Después de caer en la ida por 1-0 frente a Atlético Bucaramanga, el equipo se reencontró con la victoria en el estadio Pascual Guerrero, aunque a puerta cerrada, y logró un triunfo por 2-0 con doblete de Andrés Mosquera Guardia.

El resultado significó la primera victoria del equipo bajo el mando interino de Álex Escobar, quien asumió el cargo tras la salida de Gabriel Raimondi. El histórico ídolo escarlata debutó con una clasificación que mantiene vivo al club en uno de los certámenes en los que puede pelear por un título en el segundo semestre.

El rival de América de Cali en cuartos de final de la Copa BetPlay es Junior de Barranquilla

En cuartos de final, América se medirá a Junior de Barranquilla, un duelo que siempre levanta expectativa en el fútbol colombiano. El conjunto tiburón llega tras dejar en el camino a Atlético FC y aparece como uno de los rivales más fuertes de la competencia por la calidad de su nómina y su presente competitivo.

Aunque las fechas de la serie aún no han sido definidas, se espera que este cruce sea uno de los más atractivos de la ronda. Para América de Cali representa un reto mayor, pero también una oportunidad de darle un golpe de autoridad a un semestre que necesita de triunfos de peso para recuperar confianza.

América de Cali, con la Copa como uno de sus grandes objetivos

El triunfo sobre Bucaramanga y la clasificación a cuartos permiten al América de Cali mantener una ilusión encendida en un semestre difícil. Eliminado ya de la Sudamericana y lejos de los primeros puestos en la Liga, la Copa BetPlay se convierte en una vía clara para rescatar la temporada y, de paso, aspirar a un cupo internacional para 2026.

La Copa tiene un doble valor extra para el club, ya que ganar el torneo le aseguraría la presencia en la Conmebol Sudamericana, uno de los objetivos inmediatos en la planeación deportiva de la institución; y, además, es uno de los trofeos que el equipo nunca ha ganado.

Los demás clasificados a cuartos de final de la Copa BetPlay y cruces por definir

El panorama de los cuartos de final de la Copa BetPlay empieza a tomar forma. Además de América y Junior, ya hay otro equipo con cupo asegurado: Deportivo Pereira, que superó a Real Cundinamarca en su llave. Los demás clasificados se conocerán en los próximos días.

Así están los cruces de octavos hasta ahora:

Independiente Medellín vs Fortaleza CEIF – pendiente el partido de vuelta.

– pendiente el partido de vuelta. Santa Fe vs Alianza FC – pendiente el partido de vuelta.

– pendiente el partido de vuelta. Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira – avanzó Deportivo Pereira .

– avanzó . Millonarios vs Envigado – pendiente el partido de vuelta.

– pendiente el partido de vuelta. América de Cali vs Atlético Bucaramanga – avanzó América de Cali .

– avanzó . Atlético FC vs Junior – avanzó Junior .

– avanzó . Deportes Quindío vs Atlético Nacional – pendiente el partido de vuelta.

– pendiente el partido de vuelta. Once Caldas vs Deportivo Pasto – pendiente el partido de vuelta.

Con este panorama, ya hay tres equipos clasificados a los cuartos: América de Cali, Junior y Deportivo Pereira, a la espera de los demás ganadores para completar la lista de los ocho mejores.

Lo que representa este avance para América de Cali

El paso a cuartos llega en un momento clave para el club. Más allá de la clasificación, el triunfo bajo la dirección de Álex Escobar le dio un respiro a un equipo que necesitaba reencontrarse con la victoria. La Copa BetPlay se perfila como la gran oportunidad para volver a celebrar un título y dar un golpe de confianza a jugadores y afición.

El reto inmediato es nada menos que Junior, un rival histórico que pondrá a prueba la capacidad del equipo en este proceso de transición. Para el hincha escarlata, la expectativa es máxima: la ilusión de seguir avanzando en la Copa se mezcla con el anhelo de recuperar protagonismo en el ámbito nacional.