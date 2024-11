Queda apenas una semana para que llegue el Black Friday y sin embargo, establecimientos como Walmart han decidido adelantar sus ofertas. Y es que en ocasiones, hay empresas que deciden desbancarse un poco de los días de descuentos globalizados, para marcar su propio camino. Una forma de que sus clientes puedan centrarse en sus compras y no andar mirando de un lado para otro. Una oportunidad para adelantarse a otros eventos generalizados y hacerte ya con los grandes descuentos.

Un ejemplo de ello lo vemos en Walmart. Y es que ha decidido tirar la casa por la ventana a puertas de un nuevo Black Friday. Un ejemplo de ello es el gran descuento que puedes encontrar en los neumáticos Kumho Crugen HP27. Un neumático que es perfecto para vehículos como crossovers de tamaño mediano y camionetas ligeras, y que ahora puedes conseguir por tan solo 95 dólares. Un descuento del 71 por ciento para un producto que es altamente reconocido por su calidad.

Neumáticos Kumho Crugen HP27 con un 71% de descuento en Walmart

Aún no ha llegado el Black Friday y en Walmart ya han lanzado ofertas que no te puedes perder. Una de las más destacadas las encontramos en los neumáticos Kumho Crugen HP27, unos neumáticos de gran calidad que en ahora están disponibles, por un 71 por ciento de descuento. Esto significa, que si su precio habitual es de 330 dólares, ahora puedes conseguir en Walmart el modelo 16″ por tan solo 95 dólares. No encontrarás otra oportunidad así.

Y es que son grandes ofertas que Walmart lanza por un tiempo limitado en un determinado tipo de productos, en este caso, los neumáticos Kumho Crugen HP27 modelo 16″. Pero hay más opciones por si el modelo 16″ no es el que necesitas. En este sentido, puedes encontrar también con otros descuentos:

Modelo 17″ perfectas para Toyota Tacoma, modelos 2005 y 2024, así como para Honda CR-V, modelos 2007–2016, desde los 100 dólares.

Modelo 18″ recomendadas tanto para Subaru Outback, modelos 2015–2019, como para Dodge Durango, modelos 2011–2020, y está disponible en Walmart desde los 102 dólares.

Tanto si lo necesitas en estos momentos como si no, yo no lo dejaría escapar. Piensa que los neumáticos de un vehículo duran entre 50,000 y 60,000, por lo que una vez termine la garantía, en algún momento vas a tener que comprarlos, y que mejor que hacerlo con un 71 por ciento de descuento. Otra opción es que revises tus neumáticos y si ves que es el momento de cambiarlos, corras a Walmart a por ellos. Piensa que el desgaste puede afectar a tu seguridad y al propio rendimiento del vehículo.

Por qué decantarte por estos neumáticos

En primer lugar hay que saber por qué comprar en Walmart. Y es que se trata de un establecimiento donde contamos con que tanto el producto como el servicio es de calidad. Por si esto fuera poco, cuenta con grandes ofertas con las que comprar productos muy buenos a precios muy bajos. ¿Qué más se pued pedir?

En cuanto a los neumáticos Kumho Crugen HP27, son un modelo perfecto para resistir las condiciones más adversas que puedan darse en la carretera ya sea por el clima, o el estado de la vía, sin que esto perjudique al rendimiento del vehículo. Cuenta con un patrón de banda de rodada único, que ayuda a mantener el vehículo bien pegado al pavimento tanto en condiciones secas como mojadas.

Por tanto, estos neumáticos harán que tu vehículo vaya de forma suave, silenciosa y de forma segura. Para apoyar todas estas cualidades, basta con leer la caja de comentarios de su venta el Walmart y comprobar como los usuarios están encantados con este modelo de neumáticos. Así que no te lo pienses, que de 330 dólares que cuestan normalmente, ahora están a solo 95 dólares