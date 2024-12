Es inminente. Si eres jubilado, mira en tu cuenta porque puede que la Administración del Seguro Social (SSA) te ingrese hoy mismo tu cheque. Sin embargo, si no es así, no desesperes. No se trata de un error. Y es que no todos los beneficiarios recibirán hoy el dinero correspondiente al mes de diciembre. Pero tranquilo, lejos de lo que pueda parecer, no se trata de ningún tipo de discriminación. Todo responde a un plan perfectamente organizado que debes conocer.

Y es que son millones los ciudadanos estadounidenses jubilados que cada mes reciben un cheque del Seguro Social. Un dinero fundamental que les sirve como sustento para poder pagar los gastos para vivir, después de toda una vida trabajando. Es por ello, que no solo el dinero en sí es fundamental, sino que conocer cuándo se va a recibir, también es importante para poder organizar la economía familiar. Y tú, ¿Sabes cuándo te toca recibir tu dinero?

Un sistema de pago del Seguro Social perfectamente organizado

La Administración del Seguro Social (SSA) cuenta con un plan organizativo de pagos perfectamente estructurado. Si no lo conoces, puede que te parezca discriminatorio, sin embargo, cobrar al principio o al final del mes, puede no ser relevante si siempre es en el mismo momento. Y esta es una de las máximas de esta organización: No hay rotaciones, todos los beneficiarios conocen su día de pago, y este no cambia salvo que caiga en fin de semana o festivo, y aún así, la solución es adelantarlo.

Pero, ¿Cómo está organizado este sistema del Seguro Social? En el caso que nos ocupa, el de los jubilados, hay cuatro días de pagos. El día 3 de cada mes, y el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. En cuanto al reparto de días, en el caso de los tres citados miércoles del mes, el factor que determina qué día le toca a cada persona, es su día de nacimiento. Da igual el mes o el año, lo importante es el día. De este modo, queda así repartido:

Segundo miércoles del mes. Los nacidos entre los días 1 y 10.

Tercer miércoles del mes. Los nacidos entre los días 11 y 20.

Cuarto miércoles del mes. Los nacidos entre los días 21 y 31.

Pero, ¿Qué ocurre con el cupo de jubilados que recibe el pago del Seguro Social el día 3 de cada mes? En este caso, nada tiene que ver el día de nacimiento. Se trata de los beneficiarios que accedieron a la jubilación antes del mes de mayo del año 1997. Este cupo es el primero en cobrar y va independiente al resto.

Hoy 3 de diciembre: Es día de pago del Seguro Social

Hoy 3 de diciembre, la Administración del Seguro Social (SSA) va a ingresar el cheque correspondiente al mes de diciembre a los beneficiarios que accedieron a la jubilación antes del mes de mayo del año 1997. Así que si perteneces a este cupo, debes estar atento a tu cuenta porque hoy te va a llegar el dinero correspondiente a tu pago del último mes del año.

Cabe señalar, que pertenecer a un mismo cupo significa recibir el dinero el mismo día pero no tiene por qué ser la misma cantidad. El importe de los pagos de cada persona depende de otros factores más cuantificables como la edad a la que se retiraron, o los años que estuvieron en activo, y por tanto, cotizando.

No obstante, sí existe un cálculo del importe medio de los jubilados. En este sentido, en 2024, la cuantía media que recibe una persona jubilada es de 1,907 dólares al mes. Pero esto va a cambiar en menos de un mes. A partir de 2025 y debido al aumento del Ajuste por Costo de Vida o COLA, este monto será mayor por el incremento del 2.5 por ciento de este valor.