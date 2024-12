El Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) es uno de los programas de ayudas con los que cuenta el Gobierno de Estados Unidos para ayudar a las personas que cuentan con alguna incapacidad. Sin embargo, para recibir este pago el Seguro Social establece que el beneficiario debe cumplir con unos requisitos además de contar con una incapacidad. No hay que olvidar, que no es la única ayuda para estas personas, por lo que el tipo de ayuda depende del resto de requisitos.

Desde la página web oficial de la Administración del Seguro Social (SSA) establecen que para poder acceder a los beneficios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), el solicitante debe:

Haber trabajado en trabajos cubiertos por el Seguro Social.

Tener un padecimiento médico que cumpla estrictamente con la definición de incapacidad del Seguro Social.

¿Qué se considera incapacidad para la SSA? Solo así se recibe el SSDI

Como ya hemos adelantado, para que una persona pueda beneficiarse del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), además de sufrir algún tipo de incapacidad, debe haber trabajado durante una serie de años cotizando al Seguro Social, y debe tener un padecimiento médico que cumpla estrictamente con la definición de incapacidad del Seguro Social. Pero, ¿Cómo define el Seguro Social la incapacidad?

La definición de incapacidad del Seguro Social es diferente a la de otros programas. Pues para empezar, cuentan solo a las personas que cuenten con una incapacidad total. Es decir, no se pagan beneficios por incapacidad parcial o por incapacidad a corto plazo. En este sentido, la Administración del Seguro Social (SSA) considera que una persona califica al SSDI si cumple con las siguientes condiciones:

No puede realizar el trabajo a nivel sustancial y lucrativo (SGA, por sus siglas en inglés) debido a su padecimiento médico.

No puede hacer el trabajo que hizo anteriormente o adaptarse a otro trabajo debido a su padecimiento médico.

Su padecimiento ha durado o se espera que dure por lo menos 1 año o que resulte en la muerte.

Esto no significa que en caso de una incapacidad parcial o a coto plazo, no tienen ningún tipo de ayuda. La Administración del Seguro Social (SSA) indica que el Seguro Social ofrece a las familias trabajadoras acceso a otros recursos para brindar apoyo durante períodos de incapacidades a corto plazo, incluso la compensación de trabajadores, seguros, ahorros e inversiones. Por tanto, no dejan a nadie desprotegido.

Requisitos para beneficiarse del SSDI

Contando con la definición exacta de incapacidad para que el Seguro Social conceda el pago del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), es momento de desglosar los requisitos que hay que cumplir, además de contar con dicha incapacidad. En este sentido, haber trabajado durante un tiempo cotizando al Seguro Social, es uno de los fundamentales.

En este sentido, la SSA afirma que «Por lo general, le pagamos beneficios mensuales a las personas que no pueden trabajar durante un año o más debido a una incapacidad. Generalmente, hay un período de espera de 5 meses y le pagaremos su primer beneficio el sexto mes completo después de la fecha en que determinamos que comenzó su incapacidad«. Además añaden que «Es posible que paguemos los beneficios por incapacidad del Seguro Social hasta 12 meses antes de que presente la solicitud si determinamos que tuvo una incapacidad durante ese tiempo y cumple con todos los demás requisitos».

En cuanto al tiempo durante el que se reciben los pagos, la SSA tiene establecido que por lo general, los beneficios continúan hasta que pueda regresar a trabajar de manera regular. Otra opción es cobrar esta incapacidad y alcanzar la edad plena de jubilación. En este caso, los beneficios por incapacidad se convierten automáticamente en beneficios por jubilación, pero la cantidad sigue siendo la misma.