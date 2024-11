Ha llegado el día. Hoy 13 de noviembre, muchos ciudadanos de Estados Unidos van a recibir su pago del Seguro Social. Un cheque que es vital para quienes cumplen con los requisitos para recibirlo, ya que se trata de personas que por diferentes motivos, están fuera del mercado laboral, es decir, no tienen la opción de acceder a un salario mensual. Por tanto, este pago es el sustento con el que mantienen su poder adquisitivo y en definitiva, llevan a cabo su planificación económica.

Son dos los datos a resaltar en este sentido. Por un lado, que no todos los beneficiarios del Seguro Social obtienen la misma cuantía. El motivo es que la cantidad establecida por la Administración del Seguro Social (SSA), depende de los factores propios de cada persona. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que no todos los beneficiarios reciben este pago el mismo día, sino que está organizado en base a unos criterios marcados. Por tanto, hoy no reciben todos los beneficiarios el dinero de este cheque.

Beneficiarios del pago del Seguro Social

Entonces, ¿Qué beneficiarios reciben hoy su dinero? En cuanto al tipo de beneficiarios, reciben su dinero los que tienen un pago por jubilación, y los que tienen un pago por incapacidad. En el primero de los casos, son personas que ya han finalizado su vida en activo y ahora cumplen con los requisitos para recibir este dinero. La cuantía del cheque depende, en estos casos, de la edad a la que la persona se haya jubilado, los años de cotización o los ingresos que tuviese en activo.

Por otra parte, también recibe hoy su dinero las personas a las que el Seguro Social brinda ayuda por tener alguna incapacidad. En este sentido, el Estado contempla el Seguro por Incapacidad (SSDI) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). En el primero de los casos, se trata de personas que cuentan con años trabajados y por tanto, cotizados, pero que debido a una discapacidad, no pueden seguir trabajando. En el segundo de los casos, son personas con alguna discapacidad pero sin historial laboral ni ingresos.

Personas que reciben hoy su cheque

Esta organización la hace la Administración del Seguro Social (SSA) de forma escalonada desde el segundo hasta el cuarto miércoles de cada mes. Por tanto, cada día señalado es un cupo de personas el que recibe el dinero. En cuanto al criterio, esto depende del día de cumpleaños de cada beneficiario. En este sentido, el programa de pagos se divide de la siguiente manera:

Segundo miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el día 1 y 10.

Tercer miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 11 y el 20.

Cuarto miércoles del mes: Si tu cumpleaños cae entre el 21 y el 31.

Por tanto, hoy miércoles 13 de noviembre recibirán el pago todos los beneficiarios del Seguro Social cuyo cumpleaños esté establecido entre el día 1 y el 10, independientemente del mes o el año de nacimiento. Un sistema que funcional a la perfección a nivel organizativo.