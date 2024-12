Es oficial: El aumento del Ajuste por Costo de Vida, conocido como COLA (por sus siglas en inglés), será del 2.5 por ciento para 2025. Esto significa, que los pagos de los beneficiarios del Seguro Social aumentarán, pero también que ha sido un año en el que los gastos básicos para vivir han vuelto a encarecerse. Cabe recordar, que el COLA es la forma en la que el Gobierno de Estados Unidos compensa los cheques de los beneficiarios para que no vean perjudicado su nivel adquisitivo.

Y es que si la vida se encarece y los pagos no aumentan, los beneficiarios sufrirían cada año un revés en su economía particular. Un hecho que empobrecería a parte de la ciudadanía. Por tanto, cada año desde la administración federal se calcula este Costo de Vida a partir del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Clericales (CPI-W). Por tanto, a pesar de que los datos de este año reflejan una nueva subida de la inflación, la buena noticia es que muchos ciudadanos verán sus ingresos aumentados a partir de enero de 2025. Sin embargo, algunos no tendrán que esperar tanto…

El fin de año pone fin al COLA de 2024

Conociendo ya los datos del Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2025, es momento de comparar cómo ha evolucionado en base al año anterior, es decir, el 2024 en el que aún nos encontramos. Cabe recordar, que el porcentaje del COLA de este este año está situado en el 8.7 por ciento. Teniendo en cuenta que el anunciado para 2025 es del 2.5 por ciento, podemos destacar una gran diferencia que igualmente, repercutirá en que los pagos no aumenten tanto su valor.

Sin embargo, al contrario de lo que pueda parecer, esto es una buena noticia. No hay que olvidar, que este cálculo del Ajuste por Costo de Vida se hace en base a los datos de la inflación del año anterior. Por tanto, significa que en este 2024, la inflación ha empezado a estabilizarse. Esto es sin duda un punto a favor de la buena evolución de la economía del país que ha sufrido menos subidas de precios en productos básicos beneficiando igualmente, a todos los ciudadanos.

Lo ideal sería que esta trayectoria siguiera en aumento y para el próximo año, no hiciese falta un Ajuste por Costo de Vida (COLA). Esto significaría que la inflación está estabilizada y la economía por tanto, también. No obstante, la existencia de este Ajuste por Costo de Vida (COLA) es fundamental especialmente para los beneficiarios del Seguro Social. Pues de no existir, sufrirían las consecuencias de la inflación de forma directa en su economía cada año.

Primeros beneficiarios que recibirán el aumento por el Costo de Vida: Será en este mismo año

Aunque estamos hablando ya del aumento del Ajuste por Costo de Vida de 2025, hay un cupo de beneficiarios del Seguro Social que no tendrán que esperar hasta enero para ver reflejado en sus cuentas el incremento correspondiente. Pero, ¿De qué beneficiarios estamos hablando? Serán los que reciban pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), es decir, personas con alguna incapacidad ceguera o son mayores de 65 años, y no cuentan con ingresos o tienen pocos recursos.

Pero, ¿Por qué se beneficiarán antes del aumento del COLA? El motivo no es por una cuestión de favor con respecto al resto, sino puramente por ajuste de calendario. Cabe recordar, que los beneficiarios del SSI tienen establecido el pago de su mensualidad los días 1 de cada mes. Sin embargo, el día 1 de enero es festivo federal, lo que significa, que la Administración del Seguro Social (SSA), no lleva a cabo ningún ingreso.

Lo habitual cuando un día de pago cae en fin de semana o festivo, es que se adelante el pago al anterior día lectivo. En este caso, al ser 1 de enero, el día anterior lectivo es el 31 de diciembre de 2024. Es por esta casualidad que los beneficiarios del SSI recibirán sus pagos con el aumento por el Ajuste por Costo de Vida de 2025, estando aún en 2024. Un hecho peculiar que no vivirán el resto de beneficiarios que mantienen su calendario habitual.