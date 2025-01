El cheque de estímulo de hasta 1.400 dólares es una ayuda que el IRS está enviando automáticamente a ciertos contribuyentes. Si no reclamaste el Crédito de Recuperación de Reembolso al presentar tu declaración de impuestos en 2021, esta podría ser tu oportunidad de recibir el dinero que te corresponde.

Es fácil pensar que esto es algo para unos pocos despistados, pero no es así. Según el IRS, más de un millón de personas se quedaron fuera de este pago durante la pandemia. Ahora, con este proceso automático, buscan corregirlo y hacer que el dinero llegue a quienes lo necesitan.

¿Quién puede recibir este cheque de estímulo?

Aquí está lo importante: si presentaste tu declaración de impuestos de 2021 y no solicitaste el Crédito de Recuperación de Reembolso, podrías estar en la lista de beneficiarios. Esto no es algo que puedas ignorar si estás en ese grupo.

El monto máximo que puedes recibir es de 1.400 dólares por persona. Si estás casado o casada y presentas una declaración conjunta, el total sube a 2.800 dólares. Claro, esto depende también de tus ingresos y de tu situación fiscal.

Y si no llegaste a presentar tu declaración en 2021, no te preocupes, todavía estás a tiempo. Tienes hasta el 15 de abril de 2025 para hacerlo. Sí, queda tiempo, pero ¿por qué dejarlo para el último momento?

¿Cómo y cuándo llegarán los pagos?

El proceso ya está en marcha. Desde diciembre de 2024, el IRS comenzó a enviar los pagos automáticamente. La mayoría de las personas deberían recibir el dinero antes de que termine enero de 2025.

¿Cómo lo recibirás? Si tienes registrada una cuenta bancaria con el IRS, el dinero llegará directamente allí. Si no, te enviarán un cheque físico a la dirección que figura en tu declaración de impuestos.

El comisionado del IRS, Danny Werfel, lo explicó de una manera clara: “No queremos complicar las cosas. Automático es la clave. Esto ahorra tiempo y esfuerzo a los contribuyentes”.

¿Y si no presentaste tu declaración en 2021?

Esta es una de las preguntas más comunes. Si no presentaste tu declaración de impuestos en 2021, puedes reclamar tu cheque de 1.400 dólares presentándola ahora. No importa si no tuviste ingresos o si estos fueron mínimos, el IRS necesita ese trámite para procesar el pago.

Tómate un momento para pensar en esto: por un lado, está la incomodidad de hacer un papeleo atrasado; por otro, la posibilidad de recibir dinero que podría serte muy útil. No parece una decisión difícil, ¿verdad?

Si presentaste tus impuestos en 2021 pero no solicitaste el Crédito de Recuperación de Reembolso, es probable que estés en esa lista. Además, el IRS está notificando por correo a las personas elegibles.