El COLA o ajuste por costo de vida, tiene como fin asegurar que el poder adquisitivo tanto de los beneficiarios del Seguro Social y como del SSI, no se vean mermados por la inflación. En base a este criterio, se prevé que para 2025 aumenten los pagos mensuales de jubilados y personas con discapacidad. Esto es debido al ajuste llevado a cabo para compensar los efectos de la inflación derivados de los datos del último año. Pero, ¿De cuánto será el aumento de los pagos debido al COLA?

Para 2025, las previsiones apuntan a que el aumento de los pagos debido al COLA estén en torno a los $200. Esto es una buena noticia tanto para jubilados como para personas con discapacidad, que verán como se incrementa la cuantía de sus pagos mensuales, y por tanto, no perderán poder adquisitivo. Bien es cierto, que el COLA se calcula en respuesta el aumento de coste de vida en general, por tanto, si se prevé un aumento para 2025, es porque el coste de vida ha aumentado.

Cambios en el COLA de los beneficiarios por incapacidad para 2025

El coste de vida en Estados Unidos ha subido en el último año, motivo por el cual, los pagos de los beneficiarios por incapacidad aumentarán en 2025. El objetivo, como ya hemos adelantado, es que las personas que reciben estos pagos del Seguro Social, no sufran las consecuencias de la inflación. Pues si los gastos básicos del coste de vida aumentan y no lo hacen los pagos, los beneficiarios verían mermada su capacidad adquisitiva y sería muy perjudicial para ellos.

En este sentido, la previsión para 2025 es que aumente hasta $200 para los beneficiarios. No obstante, este dato debe matizarse, pues en realidad, no todos los beneficiarios contarán con el mismo aumento. Pero, ¿De qué depende la cuantía exacta que recibirá cada persona? Pues al igual que ocurre con la cuantía del pago en sí, el aumento estimado debido al COLA de cada ciudadano de Estados Unidos dependerá de factores como:

Su historial laboral.

El tiempo de cotización.

El tipo de discapacidad que sufran.

En definitiva, el suplemento que se establece a cada beneficiario se rige por la misma política que el importe de los pagos mensuales. Es por ello que en sí no supone una desigualdad. Pues en esencia, el objetivo es que no pierdan nivel adquisitivo, y esto se consigue aumentando la pensión solo la parte proporcional a lo que ha aumentado el coste de vida en el año anterior. No obstante, conocer estas cifras es importante para que cada ciudadano pueda organizar su economía familiar.

El importe del pago puede aumentar por otras causas

El COLA no es el único factor por el que puede aumentar el importe del cheque mensual de las personas con alguna incapacidad en Estados Unidos para 2025. Cabe recordar, que tampoco la cuantía de los pagos son iguales para todos los beneficiarios, pues esta cantidad de dinero depende, entre otros factores, de la edad a la que el trabajador decidiese jubilarse, de los años cotizados, del importe de sus ingresos estando en activo y en definitiva, de cómo gestionasen su retirada.

Del mismo modo, todos los beneficiarios del Seguro Social no obtienen un cheque mensual por el mismo motivo. La razón para beneficiarse de este pago, también influye en la cantidad. Es por ello, que no tienen la misma asignación las personas que se han jubilados, que las que reciben dicho dinero por sufrir algún tipo de discapacidad. En este sentido, son los jubilados quienes deben conocer las condiciones para decidir el mejor momento para retirarse.

En cualquier caso, el aumento de los pagos del Seguro Social para 2025 a consecuencia del COLA, es todo un alivio para personas que dependen de estos cheques para poder afrontar sus gasto. Si no fuese de este modo, este sector de la población quedaría cada vez más empobrecido debido a la inflación.