¡Atención! Se acerca el último miércoles del mes, que además es el último miércoles del año, y la Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado que no habrá pago a los jubilados ese día. Este hecho puede desconcertar a los jubilados del último grupo establecido en el calendario oficial, que es el que tiene estipulado los pagos en cuarto miércoles de cada mes. Algo que se repite mes a mes, independientemente del año o época que se esté atravesando.

No hay que olvidar, que estos pagos son el principal sustento económico de la mayor parte de los jubilados, pues se trata de los ingresos a los que tienen acceso, una vez han dejado de trabajar y por tanto, de percibir un salario. En definitiva, se trata del pago mensual que sustituye a ese salario laboral y con el que se consigue mantener el nivel adquisitivo de cuando se trabajaba. Un dinero que se ha ganado el ex trabajador, gracias a cumplir con los principales requisitos:

Haber trabajado hasta alcanzar una de las edades permitidas para retirarse en Estados Unidos.

Haber cotizado los años suficientes para que corresponda un ingreso mensual del Seguro Social.

Calendario de pagos del Seguro Social

Los pagos del Seguro Social se realizan en base a un calendario de pagos perfectamente estructurado para poder cumplir con el objetivo de que todo el mundo reciba su dinero una vez al mes. Cabe señalar, que son más de 70 millones de personas las que se benefician de un pago de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.

Es por ello, que la Administración del Seguro Social cuenta con un plan organizativo que determina unos criterios básicos para repartir a los beneficiados entre los días de pago. De este modo, todos los beneficiarios reciben su dinero mensual pero de forma escalonada. No obstante, el pago siempre es el mismo día, por lo que nadie sale perjudicado.

En este sentido, el calendario de pagos del Seguro Social a los jubilados se reparte en cuatro días, organizados de la siguiente manera:

Día 3 de cada mes. Grupo 1. Los jubilados que accedieron a la jubilación antes del mes de mayo de 1997.

Segundo miércoles del mes. Grupo 2: Jubilados nacidos entre los días 1 y 10.

Tercer miércoles del mes. Grupo 3: Jubilados nacidos entre los días 11 y 20.

Cuarto miércoles del mes. Grupo 4: Jubilados nacidos entre los días 21 y 31.

¿Por qué no habrá cheque del Seguro Social el cuarto miércoles de este mes?

Se acerca el cuarto miércoles del año, y por tanto, según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), llega el último día de pago: El de los jubilados pertenecientes al cuarto grupo. Sin embargo, dicha administración ya ha confirmado que no habrá pago ese día. Es decir, el miércoles 25 de diciembre, no habrá pago del Seguro Social.

Cabe señalar, que el calendario de pagos de diciembre, en base a la planificación establecida, debía ser el siguiente:

Grupo 1: el martes 3 de diciembre.

Grupo 2. El miércoles 11 de diciembre.

Grupo 3: El miércoles 18 de diciembre.

Grupo 4: El miércoles 25 de diciembre.

Los tres primeros pagos ya se han llevado a cabo, sin embargo, el cuarto no. Cabría pensar que esto es porque el día aún no ha llegado, y en parte es así. No obstante, no habrá pago del Seguro Social el miércoles 25 de diciembre. ¿El motivo? Sencillo: Que es festivo federal y por tanto, no se realizan pagos. Pero tranquilos, el pago, tal y como establece la SSA, se realizará el anterior día lectivo, es decir, el martes 24 de diciembre, por lo que no hay ningún problema.