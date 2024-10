El Seguro Social es una fuente importante de ingresos de jubilación para millones de estadounidenses. Según la Administración del Seguro Social, casi 9 de cada 10 personas de 65 años o más recibieron beneficios en junio de 2024. Estos pagos representaron aproximadamente el 30 % de sus ingresos. Si bien, la mayoría es elegible, algunas personas pueden llevarse una sorpresa cuando presenten su solicitud. No todos califican para recibir un cheque mensualmente.

¿Quién es elegible para el Seguro Social?

En primer lugar, es bueno saber quiénes son elegibles para recibir los beneficios del Seguro Social. Generalmente vienen en una de tres formas para los jubilados:

Beneficios de jubilación. Beneficios conyugales. Beneficios para sobrevivientes.

Para obtener más información sobre estos tipos de beneficios y si usted es elegible, cree una cuenta en el sitio web del Seguro Social.

Trabajadores con al menos 40 créditos de Seguridad Social

Los impuestos sobre la nómina financian la Seguridad Social. Los trabajadores deben contribuir con una cantidad suficiente para tener derecho a los beneficios. El gobierno ha determinado que quienes han obtenido 40 créditos de Seguridad Social han trabajado lo suficiente para tener derecho a ellos.

Puede obtener hasta cuatro créditos por año. En 2025, obtendrá un crédito por cada $1,810 que gane en ingresos. Esto significa que puede obtener los cuatro créditos si gana $7,240 en salarios o ingresos por cuenta propia. El único requisito es que debe pagar impuestos del Seguro Social para que los ingresos cuenten para un crédito.

Cónyuges de trabajadores que son elegibles para el Seguro Social

Puede calificar para recibir beneficios del Seguro Social sin un historial laboral adecuado si está casado con un trabajador con 40 créditos. Estos pagos de jubilación, conocidos como beneficios conyugales, suelen ser la mitad del monto otorgado al trabajador.

Los cónyuges divorciados pueden reclamar estos beneficios si estuvieron casados ​​con un trabajador durante al menos 10 años y no se han vuelto a casar. Los beneficios conyugales no afectan el monto del beneficio del trabajador. Alguien que ha estado casado varias veces puede tener varias personas recibiendo beneficios fuera de su registro.

Viudas de trabajadores elegibles para el Seguro Social

Los cónyuges de trabajadores fallecidos también tienen derecho a prestaciones durante la jubilación. Se conocen como prestaciones para sobrevivientes, en lugar de prestaciones para cónyuges.

Una viuda o un viudo puede recibir hasta el monto total de beneficio de su cónyuge. Los pagos pueden comenzar a partir de los 60 años en la mayoría de los casos. Si el cónyuge sobreviviente está discapacitado, puede comenzar a recibir los beneficios de sobreviviente para la jubilación a los 50 años. Los beneficios están disponibles para aquellos que no se han vuelto a casar antes de los 60 años, o 50 años si está discapacitado.

Un cónyuge divorciado también puede recibir beneficios para sobrevivientes si estuvo casado con el trabajador durante al menos 10 años. Volver a casarse después de los 60 años, o 50 si es discapacitado, no afectará la elegibilidad para los beneficios para sobrevivientes.

¿Quién no es elegible para recibir el Seguro Social?

La elegibilidad para la Seguridad Social puede parecer sencilla, pero hay muchos detalles que lo complican todo. En algunos casos, incluso las personas con una larga trayectoria laboral pueden descubrir que no son elegibles para recibir beneficios de jubilación. A continuación, se enumeran algunos tipos de estadounidenses que no son elegibles.

Personas que no han trabajado durante 10 años

La razón más obvia por la que alguien no podría ser elegible para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social es no haber trabajado el tiempo suficiente. Debe tener un historial laboral de al menos 10 años para obtener los créditos que necesita para calificar para el Seguro Social como jubilado.

Alguien que haya estado desempleado durante un largo período puede no ser elegible por este motivo. A los inmigrantes que llegan a los EE. UU. a una edad avanzada también les puede resultar difícil obtener la cantidad necesaria de créditos.

Trabajadores que no pagan impuestos de Seguridad Social

Es posible que alguien haya trabajado durante 10 años, pero no sea elegible para el Seguro Social porque no pagó impuestos al sistema.

La ley federal permite a los gobiernos estatales y locales excluir a los empleados de la cobertura de la Seguridad Social si ofrecen planes con beneficios comparables. Según la Administración de la Seguridad Social, aproximadamente una cuarta parte de los empleados de los gobiernos estatales y locales no están cubiertos por la Seguridad Social.

Los trabajadores autónomos también pueden quedarse sin prestaciones de la Seguridad Social si evaden impuestos sobre la renta. No declarar los ingresos en los formularios de impuestos significa que no se pagan los impuestos sobre el trabajo autónomo y no hay registro de ingresos para los créditos de la Seguridad Social. Los ingresos no declarados también podrían dar lugar a cheques de la Seguridad Social más pequeños en el futuro.

Trabajadores del gobierno con pensiones

Algunos empleados no pagan al sistema de Seguridad Social y, por lo tanto, no obtienen créditos de Seguridad Social. Pero algunos de esos trabajadores pueden tener un segundo empleo en el que sí pagan impuestos de Seguridad Social.

A pesar de cotizar al sistema, podrían ver reducidos o eliminados sus beneficios de la Seguridad Social gracias a la Disposición de Eliminación de Ganancias Inesperadas. Esta ley utiliza una fórmula para reducir los pagos de la Seguridad Social a los trabajadores con pensiones provenientes de trabajos no cubiertos por la Seguridad Social.

Algunos jubilados que viven fuera del país

Jubilarse en el extranjero es un sueño para muchas personas. Los ciudadanos estadounidenses pueden seguir recibiendo los beneficios del Seguro Social a menos que vivan en un país con restricciones de pago del Seguro Social. Por lo general, no puede recibir el Seguro Social si vive en uno de los siguientes países:

Azerbaiyán.

Bielorrusia.

Cuba.

Kazajstán.

Kirguistán.

Corea del Norte.

Tayikistán.

Turkmenistán.

Uzbekistán.

Sin embargo, no perderás tus pagos por completo. Se retendrán hasta que te mudes a un lugar donde no haya restricciones gubernamentales para los pagos.

Cualquier persona encarcelada por más de 30 días

Los presos son otro grupo que no tiene derecho a recibir los pagos del Seguro Social. Una vez que alguien es condenado por un delito y encarcelado durante más de 30 días, sus beneficios se suspenden. Pero los beneficios para cónyuges o dependientes que se paguen a los miembros de la familia continuarán. Cuando una persona es liberada, se le pueden restablecer los pagos, pero no recibirá los beneficios que le retuvieron mientras estuvo encarcelada.

Personas que mueren antes de los 62 años

Algunos estadounidenses no serán elegibles para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social porque no viven lo suficiente para reclamarlos.

La edad más temprana a la que un trabajador puede solicitar beneficios de jubilación es a los 62 años. Una persona que fallezca antes de esa edad no se beneficiará directamente de sus pagos al sistema de Seguridad Social. Pero si tiene cónyuge o hijos menores, esas personas pueden solicitar beneficios de sobrevivientes de su historial laboral.