Con la llegada de la pandemia en 2020, el mundo entero experimentó una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Estados Unidos, al igual que muchos otros países, se enfrentó a un parón total en su economía debido al cierre masivo de comercios, escuelas y negocios, y la falta de herramientas para combatir el virus.

Para aliviar a los ciudadanos afectados, el gobierno de ese país lanzó un programa de pagos de estímulo económico, conocido como cheques de estímulo, que ha ayudado a millones de personas a superar las dificultades económicas causadas por la emergencia sanitaria.

El fin de los cheques de estímulo en Estados Unidos

En diciembre del 2024, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) anunció que distribuiría el último de estos pagos automáticos, el tercer cheque de estímulo, por un valor de $1,400. Este pago está dirigido a aquellas personas que, por alguna razón, no habían reclamado el Crédito de Recuperación de Reembolso cuando presentaron sus impuestos de 2021.

Con esta acción, el gobierno cierra formalmente la fase de ayuda económica relacionada con el Covid-19, poniendo fin a más de tres años de pagos extraordinarios.

¿Quiénes recibirán este cheque de estímulo?

Este tercer pago está destinado a aproximadamente un millón de personas que son elegibles, pero no han reclamado aún el Crédito de Recuperación de Reembolso. Este crédito, introducido como una herramienta adicional para quienes no recibieron ningún cheque de estímulo o no lo recibieron en su totalidad, debió ser solicitado por los contribuyentes en su formulario 1040 durante la declaración de impuestos correspondiente a 2021.

El IRS explicó que la gran mayoría de estos pagos se enviarán entre diciembre y enero, lo que significa que los beneficiarios deberían haber recibido el dinero a principios de este año.

Aunque el Crédito de Recuperación de Reembolso estaba disponible para quienes lo necesitaran, cerca de un millón de personas no lo reclamaron a tiempo, a pesar de ser elegibles para recibirlo. Incluso hay casos de personas que completaron su declaración de impuestos, pero marcaron erróneamente $0 en la línea del Crédito de Recuperación de Reembolso, lo que también provocó que no se les enviara el pago.

¿Cómo se enviarán los pagos?

El IRS ha asegurado que estos pagos se realizarán de forma automática, lo que significa que las personas que no habían reclamado el crédito no tendrán que pasar por el proceso de enmendar su declaración de impuestos para recibirlo. Este método busca simplificar el proceso y evitar mayores complicaciones.

Los pagos se realizarán mediante depósito directo o cheque de papel, dependiendo de la información que el IRS tenga en sus registros.

Además, los beneficiarios recibirán una notificación oficial a través de una carta enviada por correo postal, en la que se detallará la información del pago y la forma en que se les enviará.

Por qué el IRS decidió hacer los pagos automáticos

El IRS ha explicado que, al analizar sus registros, se dieron cuenta de que alrededor de un millón de contribuyentes que cumplían con los requisitos no habían reclamado el Crédito de Recuperación de Reembolso. Según Danny Werfel, comisionado del IRS, este pago automático busca reducir el estrés administrativo y garantizar que el dinero llegue a los ciudadanos que tienen derecho a él, sin que necesiten recurrir a trámites adicionales.

“Para minimizar los dolores de cabeza y hacer llegar este dinero a los contribuyentes elegibles, estamos haciendo que estos pagos sean automáticos, lo que significa que estas personas no tendrán que pasar por el extenso proceso de presentar una declaración enmendada para recibirlo”, comentó Werfel en una declaración.

El impacto del fin de los cheques de estímulo

La entrega del último cheque de estímulo marca el cierre de un capítulo en la historia económica reciente de Estados Unidos. Estos pagos, junto con otros programas de asistencia lanzados durante la pandemia, fueron una respuesta inmediata para paliar los efectos devastadores del Covid-19. A medida que la situación sanitaria mejora y la economía comienza a estabilizarse, el gobierno ha decidido poner fin a estos pagos extraordinarios.

Aunque la ayuda económica relacionada con la pandemia ha llegado a su fin, el impacto de estos cheques de estímulo y otros beneficios fiscales en millones de hogares sigue siendo un tema relevante. Para muchas personas, estos pagos fueron cruciales para mantenerse a flote en tiempos de incertidumbre.

Un paso hacia la normalización económica

Con el cierre de los pagos de estímulo, las autoridades estadounidenses continúan monitoreando la recuperación económica y la evolución del mercado laboral. Si bien algunos sectores todavía están sintiendo las secuelas de la crisis, el fin de los cheques de estímulo señala que el país está avanzando hacia una nueva etapa, en la que se espera que las políticas fiscales se ajusten a una situación más estable.

El IRS, por su parte, sigue trabajando para garantizar que todos los contribuyentes reciban los pagos a los que tienen derecho, y se compromete a hacer que el proceso sea lo más sencillo posible. Esto pone fin a una era de pagos extraordinarios, pero deja una lección importante sobre la necesidad de actuar rápidamente en tiempos de crisis económica.

La entrega de este último cheque de estímulo simboliza el cierre de una fase de emergencia y el inicio de una nueva etapa de recuperación económica. Con los ciudadanos ya recibiendo su último pago, el gobierno continúa preparando las bases para un futuro económico más estable.