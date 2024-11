En 2017, en honor al Monumento Nacional Effigy Mounds en Iowa, la Casa de la Moneda de Estados Unidos ‘America the Beautiful Quarters’ lanzó una moneda que honra a los 56 parques nacionales y sitios históricos de cada estado del país. La pieza numismática es de 25 centavos, pero puede llegar a valer hasta U$D 450 si tiene algunos detalles que hoy te lo desvelamos.

La pieza en cuestión tiene el nombre moneda de 25 centavos Effigy Mounds y en la actualidad vale cerca de U$D 450 en las casas de subastas.

Esta numismática tiene en el anverso el retrato estándar de Washington mirando a la izquierda junto con los textos “United States of America, Liberty, In God We Trust y Quarter Dollar”. En tanto, en el reverso se encuentra una imagen que representa una vista aérea de los montículos del Marching Bear Group, junto con el siguiente enunciado: “Effigy Mounds, Iowa, 2017 y E Pluribus Unum”.

¿Cuál es la Moneda Effigy Mounds que vale U$D 500?

Para que esta moneda valga una fuerte suma de dinero, lo primero que debes revisar es que tenga la marca de ceca ‘S’ que corresponde a la Casa de Moneda de San Francisco, donde se acuñaron 919,620 ejemplares de esta pieza.

Según el servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), este el dinero que podrías recibir con su venta: