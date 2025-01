Las ayudas del programa de Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) han aumentado este año para ayudar a quienes más lo necesitan a enfrentarse al impacto de la inflación. Si eres elegible, podrías recibir hasta 967 $ al mes (¡o más si formas parte de una pareja!). Pero, ¿quién puede acceder a esta ayuda y cómo se solicita? Sigue leyendo, que te lo cuento todo.

El SSI es un programa gestionado por la Administración de la Seguridad Social (SSA). A diferencia de otras ayudas, como las pensiones, no está relacionado con tu historial laboral. Es decir, no importa si has cotizado mucho o poco.

¿Qué es exactamente el programa SSI?

Está diseñado para apoyar a personas mayores, con discapacidades o ciegas, que además tienen recursos e ingresos limitados. Vamos, una ayuda básica para cubrir gastos como la vivienda o la comida.

Este año, gracias al ajuste por coste de vida (COLA), las cantidades han subido. Así quedan:

Personas individuales : hasta 967 $ al mes.

: hasta 967 $ al mes. Parejas : hasta 1.450 $ al mes.

: hasta 1.450 $ al mes. Personas esenciales (quienes cuidan a un beneficiario): hasta 484 $ al mes.

Esto busca, básicamente, que los beneficiarios puedan mantener un nivel de vida digno, cubriendo necesidades básicas como luz, gas o alimentos.

¿Cumples los requisitos para recibir el SSI?

Aquí viene lo importante: no cualquiera puede acceder al programa. Estos son los puntos clave:

Edad o discapacidad

Tienes que cumplir al menos una de estas condiciones:

Tener 65 años o más.

Ser ciego (visión igual o inferior a 20/200).

Tener una discapacidad médica que te impida trabajar de forma sustancial.

Ingresos limitados

Tus ingresos mensuales no pueden pasarse de ciertos límites:

Individuos: menos de 841 $ al mes.

Parejas: menos de 1.261 $ al mes.

Eso sí, no todos los ingresos cuentan. Por ejemplo, partes de tu salario o ciertos beneficios pueden quedar excluidos. Un representante de la SSA te puede explicar esto con más detalle.

Recursos contables

Tus bienes también deben estar por debajo de ciertos límites:

Individuos: un máximo de 2.000 $.

Parejas: hasta 3.000 $.

Aquí entra en juego todo: dinero en cuentas, propiedades, inversiones… Aunque, tranquilos, cosas como tu vivienda principal o tu coche no cuentan.

Pasos para solicitar el SSI

Aunque el proceso puede parecer un poco pesado, no es complicado si lo haces paso a paso. Contacta con la SSA, tienes varias opciones:

Llama al 900-123-456 y pide una cita.

y pide una cita. Visita una oficina de la Seguridad Social.

O empieza el proceso online en www.ssa.es.

Incluso si no estás seguro de cumplir los requisitos, no pierdes nada preguntando. Ellos te pueden guiar.

Reúne los documentos necesarios

Esto es importante para que todo vaya rápido. Necesitarás cosas como:

Tu certificado de nacimiento.

Número de Seguridad Social.

Documentos que demuestren tu ciudadanía o residencia legal.

Pruebas de ingresos (nóminas, beneficios).

Detalles sobre tus bienes (extractos bancarios, escrituras, etc.).

Informes médicos si solicitas por discapacidad.

Completa la solicitud

Te van a pedir información sobre tu situación económica, médica y familiar. Ten todo a mano para que sea más fácil.

Asiste a una entrevista

Puede que te pidan una entrevista para confirmar algunos datos. Esto suele hacerse por teléfono o en persona.

Espera la decisión

La SSA revisará tu caso y te avisará si te aprueban. Si todo va bien, los pagos comenzarán al mes siguiente de tu solicitud.