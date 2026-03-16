Ayer era el 15 de abril. Para millones de contribuyentes en Estados Unidos fue el Tax Day, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos federal del año fiscal 2025. Si estás leyendo esto hoy y no presentaste, no entres en pánico. Pero tampoco pierdas más tiempo, porque a partir de ayer el contador de multas ya está corriendo.

Lo primero que hay que entender es que no presentar es peor que presentar sin poder pagar. El IRS lo deja claro en su propia normativa: la penalización por no presentar es cinco veces mayor que la penalización por no pagar. Dicho de otro modo, si debes dinero y no tienes cómo pagarlo todo de golpe, presentar la declaración de todas formas, aunque sea tarde, ya reduce significativamente el daño.

Cuánto te está costando cada día que pasa

Desde ayer, si debes impuestos y no presentaste ni solicitaste una prórroga, el IRS aplica una multa del 5% mensual sobre el saldo pendiente. Esa multa se acumula hasta un máximo del 25% anual. Si la declaración llega con más de 60 días de retraso, la penalización mínima sube a 525 dólares o el 100% de lo que se debe, lo que sea menor. A eso se suman intereses diarios sobre el total adeudado, que no paran hasta que la deuda queda saldada por completo.

La buena noticia es que si el IRS te debe un reembolso, no hay multa por presentar tarde. El dinero sigue siendo tuyo, aunque lo recibirás con retraso. Sin embargo tienes un plazo de tres años para reclamarlo, así que no esperes demasiado.

Qué puedes hacer ahora mismo

La primera opción, y la más recomendable si aún no has presentado nada, es solicitar hoy mismo la prórroga automática a través del Formulario 4868. Técnicamente el plazo para pedirla era ayer, pero presentarla lo antes posible sigue limitando el daño. La prórroga extiende el plazo de presentación hasta el 15 de octubre de 2026. Ojo: no extiende el plazo para pagar. Si debes dinero, los intereses corren desde ayer de todas formas.

Si no puedes pagar la deuda completa, el IRS ofrece planes de pago a plazos mediante el Formulario 9465 o directamente desde IRS.gov. Pagar algo, lo que sea, ya detiene la acumulación de multas adicionales por no pago, y un plan de pago activo evita que la agencia escale hacia medidas más serias como el embargo de cuentas o la retención de parte del salario.

En algunos casos, si puedes demostrar causa razonable, una emergencia médica, un desastre natural, un problema documentado con los formularios del empleador, el IRS puede reducir o eliminar las multas. Los intereses, en cambio, raramente se perdonan.

El mensaje de fondo es simple: cada día adicional sin actuar suma costos reales. Presentar tarde es malo. No presentar es peor. Y esperar a ver qué pasa es la peor opción de todas.