Gaza, Ucrania, Sudán. Las guerras de hoy no ocurren solo en el terreno: llegan al teléfono en tiempo real, con una brutalidad visual que no tiene precedentes históricos. Y el cerebro humano, diseñado para otro mundo, no sabe muy bien qué hacer con eso.

Los psiquiatras llevan meses advirtiendo de algo que millones de personas sienten pero pocos saben nombrar. Ver imágenes de guerra activa en el sistema nervioso exactamente los mismos mecanismos que activaría una amenaza física real. No es una metáfora. Es neurología.

Tu cerebro no sabe que estás en el sofá

Cuando el ojo recibe una imagen de violencia extrema, el cerebro no la archiva como «información». Las neuronas espejo se disparan como si la situación nos estuviera ocurriendo a nosotros. La amígdala entra en alerta. El cortisol sube. El cuerpo se prepara para un peligro que, físicamente, no existe, pero que el cerebro no procesa como ficticio. Esa es la paradoja: sabes que estás en casa, pero tu sistema nervioso no.

Lo que agrava el efecto es la incertidumbre. La neuropsicóloga Aurora García Moreno explicaba hace apenas unos días que el cerebro sufre más por no saber qué va a ocurrir que por la certeza de un hecho negativo.

Ver imágenes sin contexto, como pasa continuamente en redes sociales, multiplica ese daño. El cerebro busca una respuesta, no la encuentra, y entra en un estado de hipervigilancia que se manifiesta como insomnio, dificultad para concentrarse y una fatiga mental que cuesta identificar. Mucha gente lo atribuye al trabajo, al estrés cotidiano, sin relacionarlo con las dos horas de scroll que hizo la noche anterior.

Cuanta más exposición, menos empatía

El problema no es solo la primera imagen. Es la acumulación. La neurociencia ha documentado que la exposición continua a imágenes violentas reduce progresivamente la actividad en las áreas cerebrales vinculadas a la empatía. El psicólogo Brad Bushman lo ha estudiado durante años: ante cada nueva tragedia, la respuesta emocional disminuye.

No porque la persona sea insensible, sino porque el sistema nervioso activa un mecanismo de defensa. Se llama desensibilización, y explica exactamente por qué las mismas imágenes que en 2023 paralizaban a la gente hoy apenas generan una pausa antes de seguir haciendo scroll.

Hay otro efecto que los especialistas señalan con preocupación y que casi nadie menciona: las imágenes se quedan. No como recuerdo consciente, sino como intrusión involuntaria. Escenas que reaparecen solas, sin aviso, en mitad de una conversación o justo antes de dormir. En casos sostenidos en el tiempo, este patrón puede derivar en síntomas compatibles con estrés postraumático, incluso en personas sin ningún vínculo directo con el conflicto.

Qué dice la psiquiatría que puedes hacer

Frente a todo esto, los especialistas no recomiendan la desconexión total, que también tiene un coste en términos de conciencia cívica. Lo que recomiendan es exposición dosificada y con contexto: limitar el tiempo de consumo de noticias, evitar las redes antes de dormir, priorizar medios que ofrezcan análisis sobre impacto visual.

Y algo más difícil pero fundamental: recuperar la sensación de control sobre el propio entorno informativo, que es precisamente lo primero que las imágenes de guerra arrebatan.

En 2026, con al menos tres conflictos armados de alta intensidad activos y cubiertos en tiempo real, la salud mental frente a la información bélica ha dejado de ser un tema secundario. Lo que le pasa a tu cerebro cuando ves esas imágenes no es debilidad ni exageración. Es biología. Y entenderlo es el único punto de partida razonable para gestionarlo.