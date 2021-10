Apuestas deportivas: conoce dónde puedes hacerlo con seguridad

- Advertisement -

Las casas de apuestas toman varias acciones para que jugar en sus plataformas sea fácil pero también muy seguro.

Uno de los factores principales de las apuestas deportivas hoy en día es que se cuentan con muchos protocolos para que se puedan realizar con seguridad. En ese tipo de procedimientos se ha mejorado mucho durante los últimos años para evitar las estafas pero también para prevenir que las personas puedan tener problemas de adicción con las apuestas.

Cada una de las casas de apuestas toma diferentes medidas para la seguridad de sus usuarios pero también sobre el juego responsable. La idea de proteger desde los datos personales para que puedan realizar sus apuestas, pasando también por la seguridad en las transacciones y para proteger las cuentas de los usuarios. Una de las que mejor trabaja en la seguridad es Betfair, una de las empresas más grandes a nivel mundial en este sector.

Apuestas deportivas seguras con Betfair

Varias casas de apuestas te dan algunas recomendaciones para no tener problemas de seguridad. Por ejemplo, no utilizar la información de inicio de sesión en otros sitios, actualizar los navegadores y también las aplicaciones, cerrar la sesión si no se usará durante un tiempo, comprobar siempre el nombre del dominio y darse cuenta que está ingresado de manera correcta, prestar atención a los correos electrónicos que puedan llegar donde tienen algún error ortográfico para evitar ser víctima de personas inescrupulosas.

Algunas casas de apuestas, como pasa con Betfair, cuentan con autenticación en dos pasos para tener mayor seguridad. No solo te solicitará el nombre de usuario y la contraseña sino también un código único que será enviado al teléfono a través de mensaje de texto, que se podrá revisar a través de Google Authenticator para iPhone, Android y otros sistemas operativos. Eso se puede realizar para cada vez que se inicia sesión o solo si es que se ingresa desde un nuevo celular.

Recopilación de información

Otro punto importante dentro de los factores de seguridad de las casas de apuestas es la manera en la que recopilan la información y esta cómo es cuidada. Por ejemplo, Betfair durante el proceso que hacen los usuarios nuevos para registrarse tienen que dar algunos datos personales para cumplir con los requisitos legales. En este caso, explican que solo los empleados que tienen un requerimiento comercial los pueden ver y en el sistema se puede ver quiénes son las personas que acceden a este tipo de información.

Además, aseguran que todas las transacciones se pueden hacer con confianza ya que la información que sea ingresada se distorsionará para que en el caso de que haya una intervención, esto no pueda ser leído. Además, cuenta con un servicio para verificar las tarjetas de crédito, que ayuda a saber que el número de tarjeta corresponde a la persona y que no es inventado. También se revisa para que no haya uso fraudulento de este tipo de tarjetas. Sin embargo, aclaran que ninguno de estos datos es enviado por internet mientras se validan. Si es que hay algo incorrecto, la cuenta será suspendida por seguridad.

Por otro lado, cuentan con la certificación ISO27001, que es un estándar para la administración de la seguridad de la información. Esto significa también que se someten a auditorías y también que se le hace mantenimiento a las funciones de seguridad.

Medidas para cuidar a los usuarios

Por otro lado, tratando de cuidar a sus usuarios, varias casas de apuestas toman ciertas acciones. Por ejemplo, limitan los montos de depósitos o transferencias y también las pérdidas del cliente. Además, cuentan con un tiempo fuera, que algunos le dicen tiempo de reflexión, para que no utilice durante ese tiempo su cuenta. También intentan brindar ayuda a las personas que tienen problemas con las apuestas y también se les da ayuda en algunos casos para que sean más conscientes de sus acciones. Por otro lado, también se evita el acceso a los menores de edad ya que esto es considerado un delito.