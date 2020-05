¿Premios falsos? La fuerte denuncia de Nicolás Arrieta a Andrea Valdiri

Andrea Valdiria enfrenta una nueva polémica. En está ocasión el protagonista es Nicolás Arrieta, quien señaló que la bailarina entrega “regalos falsos” en sus rifas.

Esto lo expuso debido a que varias de las supuestas ganadoras le contaran a Arrieta que no habían recibido nada.

“Nos juntamos varias personas que ganamos en los sorteos de Andrea Valdiri y que nunca nos llegó nada… tenemos pruebas de que nos pidieron datos y ya después más nunca, nos bloquearon del número del que nos llamaron en el En Vivo y no nos contestan”, fue una parte del mensaje que recibió.

Ante el ataque, Valdiri le respondió al YouTuber diciendo que lo único que buscaba con esto era acaparar la atención de los medios.

“¿Fama por qué? ¿Tú que haces? Yo ni siquiera estoy mencionando tu nombre, yo solamente te estoy pidiendo el favor de que le respondas a tus seguidoras. A mí no me interesas en lo más mínimo (…) siempre da risa esta gente que hace concursos y regala cosas para ser más famosos y le dicen a otra gente que está buscando fama… no entiendo”, sentenció Nico.

De momento se espera que las autoridades puedan esclarecer si es cierto que los concursos se hacen de manera fraudulenta con el fin de conseguir seguidores. ¿Quién tendrá la razón?