Medellín: Pico y placa para el 13, 14, 15, 16 y 17 de junio del 2022

El Pico y placa para el 13, 14, 15, 17 y 17 de junio se manejará de la siguiente manera en la ciudad de Medellín, recuerde tener presente el número de su placa.

La medida de movilidad que restringe diariamente que los vehículos particulares, motos y taxis puedan transitar por la capital de Antioquia, pretende ser una ayuda para que los ciudadanos puedan viajar por la principales avenidas de la ciudad sin tener inconvenientes.

Hay que tener presente que en Medellín la regla tiene algunas excepciones en algunas avenidas: El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela), Avenida Las Palmas, Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas, Laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), Calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Pico y placa Medellín

Lunes 13 de junio

Particulares: placas terminadas en 6 y 9 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 6 y 9 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 2 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Martes 14 de junio

Particulares: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 8 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Miércoles 15 de junio

Particulares: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 4 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Jueves 16 de junio

Particulares: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Viernes 17 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 (6:00 a.m., a 8:00 p.m.)