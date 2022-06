Medellín: Pico y placa 6, 7, 8, 9 y 10 de junio del 2022

El Pico y placa en la ciudad de Medellín se manejará de la siguiente manera en la semana del 6, 7, 8, 9 y 10 de junio 2022.

Una nueva semana inicia en una de las ciudades más importantes del país y las restricciones para controlar la movilidad en la capital de Antioquia siguen vigentes para los usuarios que tiene vehículo particular, motos, taxis y servicios especiales.

En esta ciudad hay algunas avenidas en las que se puede circular sin restricciones a pesar de que el Pico y placa esté rigiendo en Medellín, estas son: El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela), Avenida Las Palmas, Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas, Laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), Calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

Pico y placa en Medellín

Lunes 6 de junio

Particulares: placas terminadas en 6 y 9 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 6 y 9 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 7 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Martes 7 de junio

Particulares: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 2 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 3 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Miércoles 8 de junio

Particulares: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 4 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 9 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Jueves 9 de junio

Particulares: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 0 y 7 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 0 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Viernes 10 de junio

Particulares: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas terminadas en 5 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 6 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)