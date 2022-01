Ojo, Millos: Los lujosos fichajes de Fluminense

Son más bien tiempos aciagos en Millonarios, en materia de fichajes. Mientras la apuesta bogotana es conservadora, en el club brasilero Fluminense, rival del elenco azul en Libertadores, se reforzaron con un goleador de lujo.

Ese jugador, además, conoce al equipo azul. Lo enfrentó y hasta ha sido verdugo. De incontables partidos en Colombia, ídolo en el Independiente Medellín (siempre ha dicho que en Colombia solo jugará en el Poderoso), Fluminense oficializó la llegada del argentino Germán Cano (34 años).

Su nuevo refuerzo viene de jugar con el Vasco da Gama, club de la Serie B. 101 presencias y 43 goles resumen su paso por dicha institución. Cano regresa a la máxima división del fútbol brasilero, ahora con un club con competencia internacional. Es el rival de Millonarios en la Fase II.

#eLeChegou O atacante @Germancanoofi é o novo reforço do #TimeDeGuerreiros para a temporada 2022! Seja bem-vindo! 🇭🇺 Saiba mais em nosso site >> https://t.co/jH5zHQiXgi pic.twitter.com/uw8Po0dnKW — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) January 13, 2022

Germán Cano contra Millonarios

El argentino, mientras jugó en Colombia para Deportivo Pereira y el Independiente Medellín, le hizo 10 goles a Millonarios. Se cuenta una tripleta suya conseguida en el 2014 y los 3 tantos globales en la serie por octavos de final en la Colombia 2019.

Los fichajes de Fluminense para el 2022

* Abel Braga, entrenador

Felipe Melo, volante, 38 años (ex Palmeiras)

Willian Bigode, delantero, 35 años (ex Palmeiras)

David Duarte, defensa, 26 años (Goiás)

Pineida, lateral izquierdo, 29 años (Barcelona-Ecuador)

Cristiano, lateral izquierdo, 28 años (ex Sheriff-MOL)

Gérman Cano, delantero centro, 34 años (ex Vasco)

Nathan, centrocampista, 25 años (Atlético-MG)

¿Cuándo juega Millonarios contra Fluminense?

Este choque tendrá su partido de ida el 22 de febrero a las 7:30 p.m. en el estadio El Campín. La vuelta quedó pactada para el día 1 de marzo, también a esa misma hora (de Colombia) del primer encuentro. El vencedor de esta serie se medirá en la última ronda previa a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2020 contra el mejor de la llave que tiene al Atlético Nacional contra Olimpia o César Vallejo.