¿Por qué se vio enojado a Luis Díaz al final del partido frente al Villarreal?

Luis Díaz fue titular en el partido en el que el Liverpool sacó una ventaja de dos goles ante el Villarreal y fue sustituido en el segundo tiempo.

El delantero colombiano jugó 66 minutos en una de los juegos de la semifinal de la Champions League. A pesar de que Díaz no pudo anotar gol esta vez, fue destacado por los hinchas y los medios deportivos de Inglaterra por su entrega en el partido.

‘Lucho’ tuvo la oportunidad de vencer al arquero Vlachodimos, pero no logró definir de la mejor manera para vencer al portero del Villarreal. El futbolista guajiro fue sustituido por Sadio Mané y se fue de la cancha en medio de aplausos de los aficionados que asistieron a Anfield.

Al finalizar el partido hubo un hecho que registró el diario Liverpool Echo en el que se habla sobre un momento incomodo entre Luis Díaz y el argentino Juan Foyth. Después de que el árbitro dio por terminado el juego el delantero se enojó, pues al parecer Foyth quiso hablar de más y el colombiano quiso responderle, pero sus compañeros al ver el suceso confrontaron primero al jugador del Villarreal.

“Luis Díaz, quien había sido sustituido, se opuso a algo que se dijo cuando los equipos se alejaron, lo que provocó que Rhys Williams lo apartara mientras Trent Alexander-Arnold y Adrian fueron a confrontar a Foyth, a quien Jordan Henderson le dijo. tal vez sería mejor que se abstuviera de hablar más”, afirmó el diario inglés.

Lo cierto es que no solo Díaz se ha ganado la confianza del entrenador y el cariño de los hinchas del Liverpool, ahora sus compañeros salen a defender al colombiano que sigue siendo noticias en cada partido de los ‘Reds’.

El próximo partido del colombiano será el próximo sábado 30 de abril frente al Newcastle por la Premier League. Hay que recordar que el líder del campeonato sigue siendo el Manchester City con 80 y Liverpool está a 1 punto de alcanzarlo.

Work to do in Villarreal next Tuesday 👊 pic.twitter.com/qEQyMN4pqr

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022