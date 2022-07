Máyer: lo que dijo de expulsión de Teo y queja con el VAR

En su debut como DT de Deportivo Cali, Máyer terminó hablando fuerte por el uso del VAR. “No sé cómo se maneja para unas cosas y para otras no”. ¿Por qué lo dijo?

Así empezó la rueda de prensa del nuevo DT de Deportivo Cali tras el 2-0 ante Deportes Tolima: “El de hoy es un balance negativo porque se pierde. Veníamos a otra cosa y desafortunadamente la expulsión no nos deja hacer algo más. Pero también en esa expulsión, lo del penal. No sé el VAR cómo es que se maneja para unas cosas y para otras no. En la expulsión revisaron y en el penal real el árbitro no fue a revisar. Hubiéramos podido hacer un gol con ese penal y hoy no fue claro para ellos. Un día negativo para nosotros. Nos levantaremos y seguiremos trabajando para que nuestro equipo mejore y llegue a lo que queremos”.

Más de la rueda de prensa de Máyer Candelo ( Dimayor

“Una expulsión te daña todo. Estábamos jugando ante un gran rival, el mejor de Colombia en este momento. Es un equipo que lleva una regularidad de muchos años y eso hace que ya tengan una idea de juego. Nosotros quisimos ser valientes. Con uno menos los jugadores se esforzaron, dieron lo mejor de ellos, pero no nos alcanzó”.