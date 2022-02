Joider Micolta y su sentido mensaje a la hinchada: “Que me quieran mucho”

El juvenil del América de Cali habló sobre lo que ha sido su llegada al equipo profesional y le hizo un pedido muy sentimental a la hinchada.

Para este 2022, los procesos formativos del América de Cali dieron como resultado el arribo de varios jugadores al primer equipo. Algunos de ellos ya están siendo importantes para el técnico Juan Carlos Osorio y el caso más relevante es el de Joider Micolta, quien ha jugado en 4 de 5 partidos en esta Liga BetPlay y fue el elegido para cubrir la salida de Marino Hinestroza.

En diálogo con los medios oficiales del club, el juvenil de 19 años se refirió a lo que ha sido su proceso en la cantera americana. “Llegué a Cali con la intención de estudiar hace 5 años, viví en una invasión, pero ahí me gustó el fútbol. En 2017 llegué al América, me llegué a probar, había una cola inmensa como de 400 jugadores y logré quedarme desde hace 4 años“.

Sobre la noticia de llegar al primer equipo, lo que fueron sus primeros días y primera convocatoria. “Me la dieron este año el 2 de enero, y la recibí como una cosa impresionante, estaba muy contento y muy feliz, fue una noticia bomba en ese momento. Los primeros días un poco ansioso y nervioso porqué me quería mostrar y ya con el pasar de los días me acostumbré. Me sentí muy bacano, motivado, contento, tranquilo, el simple hecho de estar en el banco me tenía muy feliz“.

Sobre el final de la entrevista le mandó un mensaje a la hinchada americana. “Hinchada escarlata, quisiera decirles que aquí estuve contando un poco de mí, quiero que me conozcan mi proceso, voy a dejar todo por esta camiseta, que me quieran mucha y cuando entre que me aplaudan“, finalizó, mostrando una genuina sonrisa que logró conmover.

Vea la entrevista completa aquí