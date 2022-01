“Este equipo está para ascender”: Ramos, capitán del Real Cartagena

El nuevo portero del Real Cartagena ya toma la vocería del equipo: “Este año es. Tengo la fe intacta”.

Oscar Andrés Ramos Preciado tiene 33 años y este será su segundo ciclo en Cartagena. Tras poder pegar el salto a la primera división y hacer parte de Pasto y Jaguares, decidió regresar a la B del fútbol colombiano para liderar el ansiado ascenso del Real.

En cada atención a los medios él asume la voz de mando, y no se pone colorado al decir que el equipo va a dar de que hablar en 2022. ” Conozco el torneo, he estado en muchos planteles de Real Cartagena, y como se lo he dicho a los muchachos, al cuerpo técnico, y a los directivos, este equipo está para ascender. Sé que estamos para grandes cosas”.

En un diálogo con el portal PrimerTiempoCO, Ramos dice saber que el hincha amurallado está escéptico, pero pide apoyo. “Esto es de trabajo, de paciencia. Decirles que nos regalen otro añito más de espera, porque sé que en noviembre estaremos en la A con la ayuda de Dios”, expresó.

El arquero vallecaucano tiene 36 partidos con el auriverde, en los que ha marcado tres goles. Espera aportar con tantos de tiro libre y atajadas para lograr el ascenso del que se lo ve tan seguro.