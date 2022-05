Colombia sí va al Mundial

Colombia no tendrá participación en el Mundial de Catar 2022 pero eso no significa que la bandera tricolor no esté en otras partes del planeta representando al país y que nuestros deportistas puedan competir en diferentes disciplinas o en el mismo fútbol pero en su versión femenina.

Y es que a pesar de que “no sea lo mismo” como lo dicen algunos aficionados, no quiere decir que todos deban pensar igual y que lo conseguido por los cuerpos técnicos, las jugadoras y hasta los utileros no valga la pena. Afortunadamente tendremos representación en los Mundiales de las categorías sub-17 y sub-20 en el fútbol femenino en este 2022, en un año de Copas del Mundo.

La Selección Colombia Femenina supo festejar en dos oportunidades la clasificación a los Mundiales de India y Costa Rica al mando de Carlos Paniagua, ambas selecciones lograron el objetivo de ir nuevamente a los eventos más importantes en las categorías juveniles del fútbol femenino, lo que da pie para pensar en las fuertes críticas que se le hace a esta disciplina.

Y es que es hora de dejar el menosprecio por las futbolistas y sus deseos de querer mejores condiciones en un deporte que ha demostrado que con un poco de apoyo puede volverse una potencia en el país e internacionalmente. El fútbol femenino en Colombia evoluciona con el tiempo, pues la creación de una Liga hace cinco años ha demostrado que se pueden crear procesos serios y no solo por cumplir con una regla de Dimayor, aunque algunos dirigentes lo sigan viendo así.

Procesos como los de Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín y hasta en un tiempo el que tuvo Atlético Huila (Campeón de Copa Libertadores Femenina), hace pensar que entre más apoyo más cosas se podrán conseguir. Hay que tener presente que no solo son títulos y ya, también son deportistas que llegan a cumplir sus sueños de ser profesionales ante las adversidades y tener un lugar en las diferentes categorías de la Selección Colombia.

Hay que festejar y apoyar sin importar quiénes y dónde estén, pues el mismo fútbol masculino nos demuestra cada cuatro años que no cualquiera clasifica a una Copa del Mundo, por eso, hay que aplaudir el esfuerzo del entrenador Paniagua y sus dirigidas que estarán representando al país del 10 al 28 de agosto y del 11 al 30 de octubre con las Selecciones Femeninas sub-20 y sub-17 respectivamente.

Logros mundialistas

Y es que son dos Mundiales en los que la bandera de Colombia se ondeará por lo menos en la fase de grupos de cada competición. Un logro que llegó después de ser subcampeonas en los Sudamericanos Femeninos sub-17 y sub-20 en ambos campeonatos la Selección Femenina fue protagonista y aunque no pudo derrotar a Brasil, pudo dejar en el camino a los equipos restantes y quedarse con la satisfacción de llegar al objetivo.

Y no solo se festeja estar en dos Copas del Mundo, se celebra saber que estos procesos siguen dejando jugadoras que darán de que hablar por sus destacadas presentaciones en el terreno de juego Linda Caicedo, Gisela Robledo, María Camila Reyes, Sintia Cabezas, Ingrid Guerra, Natalia Giraldo, Karla Torres entre otras futbolistas que serán parte en los próximos años de la categoría de mayores.

No olvidemos que aunque el fútbol femenino y el masculino “no sean lo mismo” eso no hace que las profesionales y sus familias no tengan deseos de superarse como lo hacen los hombres y no solo aplica en el fútbol, aplica también para todo en la vida.