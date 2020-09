Fuente: Skysports Nueva fecha de la Premier League

Continuamos con nuestras predicciones y análisis de la liga inglesa. En esta oportunidad haremos nuestra previa, con los mejores datos de DataFactoryCO, y apuestas para la Premier League 2020, jornada 3 del Sábado 26 de septiembre.

Apuestas y previa Premier League 2020, jornada 3 Sábado 26 de Septiembre

El cuadro local ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos, como local, ante el Manchester United, perdiendo su más reciente compromiso, la anterior temporada, por 0-3. Los Seagulls no ganan 2 partidos consecutivos desde noviembre del 2019. El Manchester United no ha perdido sus dos primeros partidos desde la temporada 92-93, cuando perdió ante el Sheffield y ante el Everton.

Recomendado: Manchester United Haz tu apuesta aquí con Wplay.

Si el Chelsea tiene de hijo a alguien es al West Brom. The Baggies registran 18 derrotas ante los blues, la mayor cantidad de cotejos perdidos sobre cualquier otro equipo de la Premier. El Chelsea ha perdido 3 de sus últimos 7 partidos fuera de casa ante recién ascendidos, registrando 4 victorias.

Con Frank Lampard como entrenador, de los últimos 20 partidos fuera de Stamford Bridge, solo ha podido sacar su arco en cero en una oportunidad, aquel en el triunfo 2-0 contra el Tottenham en el 2019.

Recomendado: Hándicap 0-1 gana Chelsea Haz tu apuesta aquí con Wplay.

Burnley vs Southampton:

El Burnley no ha perdido en sus 7 últimos cotejos ante el Southampton, registrando 4 victorias y 3 empates. Y se pone peor si vemos el general, de los 11 partidos jugados entre estos dos equipos en primera, tan solo en uno de ellos The Saints lograron ganar. Sobre seis juegos el Soton no ha anotado más de un gol en sus visitas a Burnley.