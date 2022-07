Santa Fe no tiene ropa para la fiesta de los grandes

Primera derrota de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay II – 2022 y esto destapó todas las falencias del equipo que en las primeras jornadas fueron maquilladas por los resultados.

Santa Fe, un equipo considerado grande en el fútbol colombiano, que en los últimos años ha sido manejado como elenco chico, no tiene ropa para volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.

Llegó el uruguayo Alfredo Arias como director técnico, cuyo lema es “siempre proponer, ir adelante y buscar los tres puntos con la posesión del balón”. De esto muy poco, por no decir nada, se ha mostrado en la actual Liga Betplay.

Ha hecho cinco goles y le han convertido seis, lo que demuestra que la solidez defensiva de hace algunos años y con la que ganó la Copa Sudamericana en 2015, con la escuela uruguaya, ya se acabó.

Salieron 13 jugadores y solo han contratado a cinco, de los cuales dos son llamados a ser titulares (José Aja y Geisson Perea). Es decir, el 80 % de la nómina titular con la que fracasó el primer semestre, será la encargada de competir en la actual temporada. ¡Una pena!

Lo que no se puede creer es cómo Santa Fe no aprovechó el mercado de fichajes para contratar a un lateral decente y no seguir acabando con la carrera del canterano Edwin Herrera, quien ya es uno de los jugadores más detestados por la afición cardenal y de seguro saldrá, como muchos, por la puerta de atrás sin dejarle nada al club.

También sorprende que un técnico de la capacidad de Alfredo Arias reciba esta nómina y diga “es muy competitiva”, sabiendo que fue la que fracasó e hizo sacar a Martín Cardetti de la institución. Siendo la misma que durante varios juegos dejó al equipo con diez hombres y fuera de los ocho.

¿El problema era de técnico? pasadas cuatro fechas del torneo colombiano y tras sumar cinco puntos, puedo decir que jugaba mejor el equipo de Martín Cardetti que lo mostrado, por ahora, por el estratega uruguayo. Con el ‘Chapulín’ por lo menos se veía un equipo lanzado al ataque que siempre presionaba arriba. Sí, también con falencias defensivas, pero siempre atacaba e iba al frente.

Ahora con Arias se ve a un Carlos Sánchez metido entre lo centrales para ser el eje generador de fútbol, algo que comienza desde muy atrás y se rompe en la mitad de la cancha. Llegan poco al área rival y sufre mucho en defensa; de hecho, Castellanos, otro resistido por la hinchada, ha sido figura en tres partidos.

¡Santa Fe no tiene ropa para la fiesta de los grandes! y lo que le espera en la Liga Betplay es poco esperanzador con la pobre nómina que tiene.

______________________________________________________________________

Las opiniones de colaboradores y columnistas, como las expresadas en cualquier texto firmado, solo comprometen a sus autores. Futbolete.com respeta el derecho a las rectificaciones, lo mismo que el derecho a contradecir, aclarar o complementar opiniones o noticias publicadas en esta web.