Los famosos “abonados” del FPC

El Cúcuta Deportivo recuperó su ficha en el FPC y para celebrar su regreso por todo lo alto, desde el club se implementó un plan para que los hinchas acompañaran al equipo en este nuevo camino, después de haber estado por casi 2 años por fuera de la película. A la fecha, son más de 18 mil fieles hinchas que harán que la fiesta en el General Santander se convierta en un agradable espectáculo deportivo.

Medellín es una plaza que por tradición tiene una cultura de “abonarse”, y tanto Nacional como el DIM históricamente siempre logran un importante número de abonados al comienzo de cada temporada.

Millonarios y América, por historia y tradición, tienen una gran afición y por lo general apoyan a sus equipos, y esa figura de “abonados”, funciona y es estratégica.

Pero fuera de eso, los demás equipos deben hacer esfuerzos enormes por convencer a su “hinchada” de que los acompañen religiosamente a sus partidos de local, y aporten su granito de arena para las proyecciones financieras que todo equipo, como empresa, requiere. Acá entran a jugar otros factores como la actualidad del equipo, los hinchas “clasiqueros”, la calidad del espectáculo vs otras opciones de entretenimiento, y mil razones más, porque siempre habrá una excusa válida.

(Nota: Las cifras son a julio 15 de 2.022. El caso del Deportivo debe adicionarse los 6.000 mil puestos habilitados de Palcos y 2.500 de asociados aproximadamente)

Pero también vemos como internacionalmente otros equipos cuentan con estrategias de fidelización con sus hinchas que permiten que esa fuente de ingresos no sólo sea aún más importante, sino que todos los años crece. VEamos sólo algunos casos:

Racing Club de Avellaneda, acaba de anunciar récord histórico de 77 mil socios

Cruzeiro, actualmente en la B, cuenta con casi 65 mil nuevos socios, a través de su programa “Socio 5 Estrelas“

Vasco Da Gama, cuenta con su programa “Socio Gigante”, también con + 65 mil socios.

Somos River, es el programa de fidelización del River Plate, con múltiples beneficios para esa gran hinchada.

Alianza Lima lanzó el año pasado su programa de fidelización “Hazte Íntimo”, el cual ha alcanzado números bastante importantes.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que está pasando en la industria del fútbol a nivel mundial. Por supuesto, hay varias figuras y estrategias que se utilizan, de acuerdo a los perfiles de los hinchas, para buscar que ellos puedan estar siempre cerca de sus equipos.

Socios, asociados, abonados, socio digital, socio estadio, membresías, etc. Todas estas figuras son válidas en la medida en que se conozca a su cliente (la hinchada), qué es lo que están buscando, y cómo seguirlo enamorando.

Aún acá en Colombia seguimos pensando que al “hincha” que toca hablarle y convencer, es sólo al que va al estadio, al que se abona (o compra su boleta), o al que ve religiosamente los partidos de su equipo por televisión. Por eso la figura de “abonado” es tan relevante – y casi que única – en las estrategias de mercado de los clubes.

Estamos olvidando que además de esos, existe un “hincha” que aún sigue siendo “hincha”, pero que ya no le gusta ir al estadio, o que vive por fuera de la ciudad local, o que tiene nuevas responsabilidades sociales o familiares a las que debe darle prioridad porque compite con otras opciones de “entretenimiento”.

Así que es el momento de empezar a pensar “out of the box” desde los clubes, y buscar las formas de fidelizar a esos hinchas a los que normalmente no se les tiene en cuenta, pero que también están en condiciones de aportar ese granito de arena en las finanzas del club, siempre y cuando sientan que hay un producto que se acomode a sus intereses de hincha.

Todo es un proceso, pero siempre hay que empezar por algo. Nunca es tarde, porque afortunadamente, la pasión del hincha es difícil de apagar!