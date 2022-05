La Premier, otro planeta

Creo que todos los que amamos el futbol nos dimos una cita para ver en horas de la mañana del pasado Domingo el partido entre el Manchester City y el Liverpool, no solo porque en el equipo donde surgieron los Beatles y porque ahí juega un colombiano llamado Luis Díaz, que sí, que tira mucho, pero es que ver la Premier es un deleite para la vista.

Visto lo visto, el futbol practicado es de otro planeta, es más, pienso que lo que se juega en la Liga Española está a años luz de lo que se juega en Inglaterra, ni que decir de lo que se juega en Colombia.

La noche anterior estuve en Palmaseca viendo Cali vs Junior y al terminar la mañana del domingo, me di de bruces con la realidad. Acá se juega a otra cosa, o sencillamente no se juega. Da vergüenza ajena la liga colombiana, el terreno de juego en mal estado y jugadores perdiendo tiempo y tirándose al suelo desde el minuto uno al noventa. La verdad da ganas de llorar.

A veces pienso que los profesionales de nuestro rentado local les da pereza ver la tele y sentarse en el sillón a ver un partido de estos, y cuando hablo de los profesionales hablo de todos, no solo los que le pegan patadas a un balón, sino también la terna arbitral, los que manejan el VAR, los técnicos y hasta los recogepelotas que a veces lo que hacen es hincharles las pelotas a los jugadores del equipo rival.

Lo del domingo es un partido para guardar en la videoteca, enseñárselo a los jugadores y así ver de qué va esto.

Yo tengo la esperanza que nuestros jugadores aun sueñen y que sueñen como cuando uno era pequeño, que uno soñaba hasta con los ojos abiertos, queriendo emular a jugadores como Maradona, Zico, Francescoli, Platini, etc. Uno quería ser y jugar como ellos, pues ojalá los jugadores actuales sueñen y quieran jugar como juegan Salah, Virgil, Mané, Diogo Jota y nuestro Luis de un lado y por el otro, Ederson, Cancelo, Silva, De Bruyne. No les pido que jueguen igual, están a años luz de la técnica de ellos, pero si les pido que dejen de tirarse, de perder tiempo, de insultarse y se dediquen solo a jugar. El mismo pedido se lo hago a los árbitros y al VAR, por favor miren a los hombres de negro, es un decir, en la versión retro los árbitros iban así, hoy son colorinchudos, los encargos de impartir justicia también dieron un manual de cómo se debe pitar, dejaron jugar, no pararon el partido por cualquier pendejada y cuando el VAR intervino, se resolvió el tema en diez segundos sin que ningún jugador se fuera a increpar al juez.

Lo de ayer fue puro Rock & Roll, lo que acá no alcanza ni para una cumbia mal hecha. Definitivamente por estos lares todavía tenemos mucho por aprender.

Saludos.

Juango.

