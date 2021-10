¿Válido o no? La protesta en el gol de Atlético Nacional

Atlético Nacional empezó a ganarle a Once Caldas con un gol de Jéfferson Duque que inició en una jugada polémica. ¿El balón había salido de la cancha? Lo protestó el DT Diego Corredor.

Se dio en una acción por el costado izquierdo del ataque del cuadro verdolaga. Es decir, la zona en la que están los entrenadores. Por eso el de Once Caldas hizo su queja. Él cree haber visto que el balón salió en un momento en el que Danovis Banguero se lanzó al piso para recuperarlo y hacer un pase. ¿Fue así o no?

La transmisión del partido (Win Sports) mostró el momento de la polémica a través de una cámara especial. Hubo acercamiento a la acción y parece verse cómo el balón no sale en su totalidad, que es lo que en Once Caldas dicen que sí pasó. “La pelota no ha salido, tiene que salir toda y ahí no sale toda. Todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero ante la evidencia no hay nada que hacer”, dice Carlos Antonio Vélez, el comentarista del juego.

La polémica en la jugada de gol de Once Caldas (Win Sports)

➕ ¿Sale o no sale completa la pelota? ⚽🤔 #LALIGAxWIN pic.twitter.com/hQKuz20J4i — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) October 28, 2021

