Tensión en la final: Efraín Juárez alza la voz por los jugadores de Atlético Nacional

“En el fútbol y en la vida hay códigos”, dijo el DT de Atlético Nacional en la rueda de prensa posterior al 1-1 que logró el equipo en la ida de la final. Ese partido en Ibagué se terminó con situaciones extradeportivas a las que se refirió Efraín Juárez, enfatizando en la defensa a los jugadores de su equipo, por algo vivido con David González, el DT rival.

En una conferencia de prensa cargada de emotividad, Juárez expresó su dolor por el episodio. Según sus palabras, el entrenador del Tolima -sin mencionarlo directamente, pero haciendo alusión a David González- tuvo un cruce con uno de los jugadores del cuadro verdolaga.

“Me duele en el corazón. Soy un tipo de valores y principios. Se me ha acusado y tachado como persona y como entrenador, que es parte de lo que vivimos y parte de cómo lo entiendo, pero en el fútbol y en la vida hay códigos, valores y principios. Yo jamás insultaría a un jugador del equipo contrario. Hoy pasó eso en la cancha. Me duele porque son como mis hijos y eso no lo puedo permitir. No puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío. Eso me entristece más allá del partido y de las circunstancias. Soy el primero al que juzgan por festejar, por cómo actúo y siempre la he comido y hasta he aceptado cuando no la tengo que aceptar, pero entiendo que esto va más allá de un simple juego. Es educación, respeto, valores de vida que luego se trasladan a la cancha. Ojalá tengamos la valentía de reconocer que nos equivocamos. No voy a decir lo que pasó, pero ojalá tengamos la valentía de reconocerlo”.