Atlético Nacional celebró sus 75 años de profesionalismo, pero el rendimiento en la cancha fue más bajo de lo esperado. Once Caldas se paró bien.

Diego Corredor aprendió la lección contra Atlético Nacional. Hace menos de cuatro días, los verdes bailaron al elenco de Manizales en el Atanasio Girardot, pero la historia en Liga BetPlay fue bastante diferente. El local no supo encontrar los espacios que sí tuvo en la copa.

Once Caldas cambió su esquema y salió a jugar con un aguerrido 4-4-2, intentando bloquear los caminos y cancelar, principalmente, a Gio Moreno y Andrés Andrade. El equipo visitante se hizo espeso en cancha propia y los verdes no pudieron desplegar ese fútbol lírico de hace algunos días.

En el segundo tiempo, Nacional estuvo errático en el juego directo. Al no encontrar espacios para asociarse, los pelotazos parecían ser la solución, pero no hubo conexión entre defensa y delanteros. Finalmente, Once Caldas se fue del Atanasio con un punto muy valioso para la clasificación: 0-0.