¿Se puede tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular?

La respuesta es sí y a continuación, paso a paso, te explicamos cómo hacerlo.

Es conocido por todos que para crear una cuenta de WhatsApp, es necesario contar con un número de teléfono. Por tal motivo, existen inconvenientes si queremos tener dos al mismo tiempo en el celular.

Sin embargo, gracias a aplicaciones como ‘Hushed’, ‘Sideline’ y ‘Line2’, se puede realizar un puente entre tu dispositivo inteligente y WhatsApp, sin tener que verificar un número de teléfono. Funciona tanto para Android como para iPhone.

No obstante, todo no es color de rosa y el único contratiempo es que no se podrá crear una copia de seguridad para la nueva cuenta. Así funciona el truco…

– Descarga alguna de las tres aplicaciones en Google Play o App Store.

– Configura la aplicación. Al finalizar, entregará una serie de números telefónicos y copia uno de ellos.

– Abre WhatsApp para crear una nueva cuenta. Al momento que se solicite un número telefónico, pega el que copiaste anteriormente.

– Al final, ingresa el código de seguridad que WhatsApp enviará a tu móvil. ¡Así de fácil es!