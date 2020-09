La sanción que recibió Netflix en Cali

La plataforma de streaming más importante del planeta fue sancionada por una valla que fue instalada en un edificio que no cuenta con los permisos correspondientes.

La alcaldía de Santiago de Cali le notificó a Netflix una sanción, por instalar unos pendones publicitarios de algunas de sus series más importantes, un edificio de Santa Mónica.

El motivo, exceder las medidas dispuestas para el formato. Además, porque el predio no cuenta con los permisos para la instalación de dichos avisos.

“Las normas son para cumplirlas y vamos a sancionar desde el que pide perdón a Caro en un pendón, hasta Netflix con sus mega vallas sin permisos. Lo que hemos dicho es que no se puede poner pasacalles en los puentes de la ciudad, porque la publicidad exterior visual está regulada y existen canales adecuados en los cuales podría dejar el mensaje. La sanción va desde 1,5 hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad del hecho. Así que, de esta manera, le sugerimos al muchacho que no insista porque al parecer no lo van a perdonar”.

Aseguró Roy Alejandro Barreras, Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.