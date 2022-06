Modelo de 20 años sería la causante de la infidelidad de Piqué a Shakira

En las últimas horas se ha incrementado el rumor de la separación de la cantante colombiana, Shakira, con el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, quienes llevan más de 12 años de relación.

Todo surgió por parte la información que entregó ‘El Periódico de Barcelona’, en el podcast llamado ‘Mamarazzis’, donde las periodistas españolas Lorena Vázquez y Laura Fa manifestaron que “Shakira ha pillado a Piqué con otra”.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)… me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar… me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, expresaron.

Estas declaraciones han causado polémica y en las últimas horas, el mismo medio dio más información al respecto, refiriéndose a la mujer con la que supuestamente el futbolista español habría sido infiel.

“Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos (modelo de protocolo)”.

De momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto. Sin embargo, el Diario Marca, de España, agrega que “el defensa se habría mudado a un piso de soltero en la calle Muntaner de Barcelona” tal y como lo informan sus vecinos.

Y es que este rumor toma más fuerza cuando traducen a la realidad el último sencillo de la cantante colombiana llamado ‘Te felicito’, la cual hizo con Rauw Alejandro y tiene una letra bastante comprometedora.

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso”, dice una de las estrofas.