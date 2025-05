Diferentes familias en Estados Unidos están recibiendo esta semana los últimos pagos del programa SNAP correspondientes a mayo. En los hogares con cuatro integrantes que cumplen con todos los requisitos, el monto puede alcanzar los $975, que es el máximo permitido a nivel federal para ese tamaño de familia.

Los depósitos están siendo distribuidos hasta el viernes 31 de mayo, especialmente en estados que implementan un calendario de pagos extendido. Entre ellos se encuentran California, Texas, Georgia, Nueva York, Florida, Arizona y Nuevo México, donde los beneficios se entregan de forma escalonada durante todo el mes.

Familias que reciben el último cheque de SNAP de mayo

Los pagos de $975 se otorgan a familias de cuatro personas que viven en situación de bajos ingresos y cumplen con los límites establecidos por el programa federal. Esto incluye hogares donde los ingresos mensuales están por debajo del umbral de pobreza, con gastos deducibles por vivienda, salud o cuidado infantil correctamente declarados.

Este monto máximo solo se entrega si el caso está activo, completo y actualizado. Las familias que no reportaron todos los miembros, que superan los ingresos permitidos o que tienen documentación pendiente podrían recibir una cantidad menor o ver suspendido el pago.

Los depósitos se emiten directamente en la tarjeta EBT, y en muchos casos, el saldo se actualiza automáticamente en la app correspondiente al sistema estatal de SNAP.

Pasos a dar si tu cheque de SNAP no ha llegado

Si esperabas tu cheque SNAP de mayo y no lo has recibido todavía, lo primero es verificar tu saldo en la tarjeta EBT. Puedes hacerlo en línea, en la app móvil o llamando al número que aparece al reverso de la tarjeta. En caso de que el depósito no se refleje antes del viernes 31, es importante revisar si el caso sigue activo o si hay una renovación pendiente.

Algunos estados exigen actualizar la información cada cierto tiempo, y si no se cumple ese proceso, el pago puede ser retenido. La mayoría de los retrasos se deben a errores menores en la cuenta, como cambios de dirección, ingresos no reportados o documentos vencidos. Estos problemas pueden resolverse comunicándote con la oficina local de asistencia o accediendo al portal oficial de SNAP en tu estado.

Los pagos de SNAP en junio se reactivan este día

Una vez concluido el ciclo de mayo, el nuevo calendario de pagos SNAP comenzará a partir del sábado 1 de junio en los estados que operan con depósitos diarios. Si tu caso está activo y actualizado, no necesitas volver a solicitar el beneficio, ya que el sistema emite los pagos de forma automática.

Eso sí, conviene revisar si tienes notificaciones pendientes o si te toca actualizar datos antes del próximo mes. Mantener el caso al día es la mejor forma de asegurar que tu familia reciba el monto que le corresponde sin interrupciones.