Si vives en California y recibes el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), es importante saber que el pago que recibes cada mes no proviene solo del gobierno federal. En este estado existe un suplemento adicional que se suma al monto base, lo que eleva el ingreso mensual para muchas personas, especialmente las parejas.

Durante junio de 2025, una pareja que califique al 100 % puede recibir hasta $1,582 en total, resultado de combinar los $1,415 del SSI federal con $167 del suplemento estatal (SSP). Esta ayuda extra se otorga automáticamente si cumples los requisitos y no requiere trámites adicionales.

El beneficio completo está reservado para parejas mayores, ciegas o con discapacidad que no tienen otros ingresos o recursos significativos. Además, deben vivir juntas y cumplir con los criterios establecidos por la Seguridad de Ingreso Suplementario.

California aplica este suplemento porque tiene un costo de vida más alto que otros estados, y el objetivo es compensar en parte los gastos en vivienda, alimentos o salud. El suplemento se agrega automáticamente al cheque del SSI si vives en este estado, y aparece reflejado como una única cantidad.

En la mayoría de los casos, el pago se deposita el primer día hábil del mes. Si hubo un pago doble en mayo, como sucedió este año, no se realizó un depósito en junio. El próximo pago se activará automáticamente en julio con el monto completo.

Puedes ingresar a tu cuenta de My Social Security en ssa.gov para consultar cuánto estás recibiendo y si tu pareja y tú están recibiendo correctamente el suplemento estatal. Ahí también puedes revisar tus cartas de notificación y asegurarte de que tus datos estén actualizados.

Si aún no has activado tu cuenta o no puedes acceder en línea, también puedes llamar al 1-800-772-1213 para resolver cualquier duda sobre tus beneficios.