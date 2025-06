Si recibes el Seguro de Ingreso Suplementario SSI y te ha sorprendido no ver ningún depósito este junio, no es un error ni un problema con tu cuenta. Simplemente, este mes no se emitieron cheques porque el pago correspondiente llegó por adelantado en mayo.

La próxima fecha de pago para los beneficiarios del SSI es el 1 de julio de 2024. Así lo confirmó la Administración del Seguro Social, que aplica este tipo de adelantos cuando la fecha habitual cae en fin de semana o feriado.

Por qué no vas a cobrar el cheque del SSI en junio

El SSI se paga normalmente el día 1 de cada mes. Pero si ese día cae en sábado o domingo, el cheque se adelanta al último día hábil del mes anterior. Eso fue justo lo que ocurrió esta vez: el pago de junio llegó el 31 de mayo, porque el 1 de junio cayó en sábado.

Este ajuste es automático y no cambia el monto ni las condiciones del pago. Si viste un depósito del SSI a finales de mayo, ese fue el correspondiente a junio. Por eso ahora no verás otro hasta que llegue el pago de julio, como ya está previsto en el calendario oficial.

No hay que hacer ningún trámite ni reclamar nada. Todo está funcionando con normalidad. Este tipo de ajustes ocurre varias veces al año y afecta solo a quienes reciben SSI, no a los beneficiarios del Seguro Social por jubilación, discapacidad u otros programas.

Próximas fechas de ingresoi del cheque del SSI en julio

El siguiente depósito está programado para el lunes 1 de julio de 2024. Ese día, quienes reciben exclusivamente SSI verán el ingreso en sus cuentas bancarias o en su tarjeta Direct Express, dependiendo del método que tengan elegido.

Si además del SSI recibes otro tipo de beneficio del Seguro Social, como jubilación o SSDI, podrías tener una segunda fecha de pago diferente en el mes. Pero el cheque de SSI siempre se mantiene en el día 1, salvo que caiga en fin de semana o feriado federal.

En julio no hay cambios, por lo que el depósito llegará el primer día del mes sin adelantos. Es buena idea tener en cuenta estas fechas para evitar confusiones y saber cuándo esperar tu ingreso con certeza.

Cuando no has recibido el doble cheque en mayo puedes hacer esto

Si eres beneficiario del SSI y no viste ningún depósito el 31 de mayo, lo primero que debes hacer es revisar tu cuenta bancaria o tu tarjeta Direct Express. A veces el pago puede haberse acreditado en horas distintas o reflejarse con retraso en la app o el sistema del banco.

Si confirmas que no te llegó el dinero, debes contactar directamente a la Administración del Seguro Social lo antes posible. Puedes llamar al 1-800-772-1213 o acudir a tu oficina local para revisar el estado de tu cuenta y resolver cualquier error en tu información.

Recuerda que, en muchos casos, los pagos se procesan correctamente pero no aparecen en el sistema por fallos puntuales del banco o de la plataforma. En esos casos, solo el Seguro Social puede ayudarte a rastrear el depósito y reemitir el pago si es necesario.

Más fechas de cheque de SSI que cambiarán en 2025

A lo largo del año, este tipo de adelantos se repite. En septiembre, por ejemplo, también ocurrirá algo parecido: el pago de octubre llegará el viernes 30 de septiembre. En total, en 2024 hay cuatro meses en los que los pagos del SSI se adelantan al mes anterior.

Es importante que tengas presente este patrón para no esperar pagos en los meses donde ya se emitieron por adelantado. No es un error ni una pérdida de dinero: simplemente el calendario se adelanta para evitar retrasos por fines de semana o festivos federales.