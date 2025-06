Si recibes pagos del Seguro por Incapacidad SSDI, este junio podrías enfrentarte a una revisión médica para confirmar tu situación de salud. Estas revisiones son parte de los controles periódicos que la Administración del Seguro Social SSA realiza cada cierto tiempo.

El objetivo es asegurarse de que sigues cumpliendo los requisitos médicos para seguir cobrando los pagos. Aquí te cuento qué significa esto, cómo te afecta y qué puedes hacer si te llega la notificación.

Las revisiones médicas del SSDI en junio: a quién afectan

La SSA revisa de forma periódica los expedientes médicos de los beneficiarios del SSDI. Esto significa que pueden pedirte información actualizada sobre tu salud, como informes médicos recientes, análisis o pruebas que demuestren que tu incapacidad continúa afectando tu capacidad para trabajar.

Estas revisiones se llaman Revisión de Continuación de Discapacidad CDR.

Dependiendo de tu caso, la SSA puede hacer estas revisiones cada 3, 5 o 7 años. Este junio, algunas personas recibirán cartas para empezar este proceso.

Qué hacer si te notifican una revisión médica este junio

Si recibes esta notificación, vas a tener que presentar los documentos médicos que confirmen que tu situación no ha mejorado. Así evitas retrasos o problemas en tus pagos. Es importante que respondas rápido y no ignores la carta de la SSA.

Si te llega la carta de la SSA este mes, no entres en pánico. Lo primero que debes hacer es recopilar tus registros médicos más recientes. Habla con tus médicos y solicita copias de los informes. Incluye cualquier diagnóstico o tratamiento que demuestre tu estado de salud actual.

Después, completa los formularios que te pide la SSA. Normalmente incluyen preguntas sobre tu estado de salud y tus actividades diarias. La idea es que la SSA vea si tu incapacidad sigue limitando tu capacidad para trabajar.

Recuerda que no tienes que afrontar este proceso solo. Puedes pedir ayuda a un abogado de incapacidad o a un trabajador social que conozca cómo funcionan estas revisiones. Ellos te pueden guiar para que presentes la información correcta y a tiempo.

Cuidado con no aportar los documentos que te pida la SSA

Si no respondes a la carta o no mandas los documentos médicos que te piden, la SSA podría suspender tus pagos. Así que no dejes pasar el plazo. Normalmente te dan 30 días para enviar la información, pero si no la entregas, pueden dar por terminado tu caso y dejar de pagarte.

En algunos casos, la SSA también puede mandarte a un examen médico propio con un doctor que ellos eligen. Si te toca uno de estos exámenes, no puedes faltar. Es la forma que tiene la SSA de verificar tu estado actual y decidir si sigues cumpliendo los requisitos.

La clave para seguir recibiendo los pagos del SSDI es tener siempre actualizados tus datos médicos. Aunque no siempre te revisan cada año, es buena idea guardar tus exámenes y los informes de tus médicos. Así, si la SSA te pide documentación este junio o más adelante, la tendrás lista para enviarla rápido y evitar retrasos.

Si te preocupa este proceso o tienes dudas sobre cómo presentar la documentación, habla con un profesional que conozca los trámites. Tener la información a mano y actuar rápido puede evitarte muchos dolores de cabeza y asegurar que tus pagos no se interrumpan.