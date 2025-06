Si tu hogar tiene ingresos mensuales inferiores a $3,250 y estás teniendo dificultades para cubrir los gastos de comida, podrías calificar para el programa SNAP este mes de junio. Varios estados ya están aceptando solicitudes bajo este umbral para familias que cumplen con los demás requisitos básicos.

El monto de ingreso permitido varía según el tamaño del hogar y el estado, pero en muchos casos, los $3,250 aplican a familias de tres o cuatro personas. Si estás por debajo de ese límite y cumples con las condiciones de residencia y ciudadanía, puedes aplicar y recibir ayuda alimentaria mensual.

Estados con límite mínimo de $3,250 en junio cheque SNAP

Los umbrales de ingreso para SNAP cambian según el número de personas en tu hogar, pero también dependen de las reglas específicas de cada estado. En junio, estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Carolina del Norte están usando el límite de $3,250 como referencia para hogares de cuatro miembros.

Por ejemplo, en Nueva York y California, una familia de cuatro puede calificar si sus ingresos brutos mensuales no superan los $3,250, siempre que no tengan activos elevados ni ingresos no reportados. En otros estados, el umbral es similar pero puede incluir excepciones para adultos mayores o personas con discapacidad.

Haz tus cálculos por si tienes derecho a SNAP en junio

Si tu hogar es más pequeño, como de dos o tres personas, el límite se reduce. En cambio, si tienes una familia numerosa, ese número puede subir. Lo más importante es que revises el umbral actual según tu estado y tu situación particular. Las oficinas locales de SNAP tienen esa información actualizada.

Para calcular si puedes aplicar, el programa considera tus ingresos brutos mensuales, es decir, antes de impuestos. Se suman salarios, propinas, pensión, beneficios por desempleo o cualquier otro ingreso fijo. Si el total está por debajo del umbral correspondiente, puedes continuar con la solicitud.

También se toman en cuenta ciertos gastos deducibles como vivienda, cuidado infantil o gastos médicos si alguno de los miembros tiene más de 60 años. Estas deducciones pueden ayudarte a calificar, incluso si estás cerca del límite.

Importes de los cheques de SNAP según el tamaño de tu familia

El monto que recibes del SNAP depende del tamaño de tu familia y tus ingresos netos, no solo de que estés por debajo del límite. Por ejemplo, una familia de cuatro puede recibir hasta $973 al mes en la mayoría de los estados, siempre que no tenga ingresos adicionales ni grandes activos.

El pago se deposita mensualmente en una tarjeta EBT, que puedes usar como una tarjeta de débito en supermercados y tiendas autorizadas. En algunos estados, también puedes usarla en mercados agrícolas y comprar frutas y verduras frescas con descuentos especiales.

Si presentas tu solicitud en junio y eres aprobado, el primer pago puede incluir días retroactivos desde la fecha en que aplicaste. Eso significa que podrías recibir una cantidad más alta el primer mes, y luego pagos regulares cada 30 días mientras dure tu elegibilidad.

Dónde presentar la solicitud y qué documentos necesitas

Puedes aplicar al SNAP por internet en la mayoría de los estados, o también de forma presencial en la oficina local del Departamento de Servicios Sociales o de Salud. Vas a necesitar comprobantes de ingresos, identificación, prueba de residencia y datos de los miembros de tu hogar.

Muchos estados tienen portales digitales donde puedes subir toda la información, seguir el estado de tu caso y recibir alertas. Si necesitas ayuda con el proceso, hay organizaciones comunitarias que pueden orientarte paso a paso y ayudarte a completar el formulario correctamente.